Togo : le FoPAT 2025 en préparation pour une agriculture modernisée

La deuxième édition du Forum des Producteurs Agricoles du Togo (FoPAT) est en cours de préparation. À travers des concertations locales, le gouvernement et les agriculteurs évaluent les réformes en cours et affinent les stratégies pour la campagne 2025-2026.

Le Togo se prépare activement à la deuxième édition du Forum des Producteurs Agricoles du Togo (FoPAT), un événement clé pour le secteur agricole. Organisé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, ce forum vise à consolider les progrès réalisés depuis l’édition 2023 et à affiner les stratégies pour la campagne agricole 2025-2026.

Bilan des réformes engagées

Dans cette perspective, des concertations ont eu lieu dans plusieurs préfectures, notamment Atakpamé, Sokodé et Tchaoudjo. Ces rencontres ont permis aux producteurs et aux autorités d’évaluer les engagements pris lors du FoPAT 2023 et d’analyser l’impact des réformes mises en place. Les discussions ont porté sur l’amélioration des infrastructures d’irrigation, la promotion de la mécanisation et le soutien au développement de l’élevage.

L’objectif est d’intégrer pleinement les producteurs dans l’écosystème agricole et d’assurer des résultats concrets. Bouwassi Datcha, chef de la délégation ministérielle, a rappelé l’engagement du Président Faure Gnassingbé en faveur de l’autonomie des agriculteurs togolais.

Les défis à relever

Malgré les avancées enregistrées lors de la campagne 2024-2025, des défis subsistent. Les aléas climatiques compliquent les récoltes, tandis que l’accès à un accompagnement technique plus efficace demeure une nécessité. L’intégration des petits exploitants dans les filières modernes reste aussi un enjeu central. L’approche participative du FoPAT permet néanmoins de mieux adapter les politiques agricoles aux réalités du terrain et d’orienter les réformes vers des solutions concrètes.

Vers une agriculture durable et compétitive

Dans le cadre de la feuille de route Togo 2025, le gouvernement mise sur une transformation structurelle du secteur agricole afin d’améliorer la compétitivité des producteurs locaux. Le FoPAT 2025 s’inscrit dans cette dynamique en facilitant le dialogue entre agriculteurs et autorités pour construire une agriculture plus moderne, résiliente et inclusive.

Avec cette mobilisation et la volonté d’impliquer tous les acteurs du secteur, le Togo poursuit sa transition agricole et fait du FoPAT un levier essentiel pour le développement rural et la prospérité du pays.