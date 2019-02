Togo : la Secrétaire générale de la Francophonie déplore l‘escalade de la violence

La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, déplore l’escalade de la violence ces dernières semaines au Togo. « Rien ne peut justifier ces affrontements. Nous pensons aux victimes, aux familles endeuillées, au climat général de peur et de colère. Il faut impérativement privilégier le dialogue en toutes circonstances » a-t-elle déclaré, déplorant que le pays soit confronté à de telles tensions et la population mise en danger.

La Secrétaire générale et les équipes de l’OIF, dont le bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest basé à Lomé, suivent avec la plus grande attention la situation politique et sociale sur le terrain. Elle continue à maintenir des contacts réguliers avec les plus hautes autorités togolaises ainsi qu’avec les partenaires régionaux et internationaux.

« Il est primordial d’encourager toutes les actions de nature à contribuer à la résolution de cette crise et au retour à un climat apaisé. Toute la Francophonie s’inquiète et se mobilise face à cette situation qu’il faut à tout prix résoudre. C’est d’ailleurs dans cet État membre que doit se dérouler la 34ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), prévue du 24 au 26 novembre prochain à Lomé», souligne la Secrétaire générale.

Elle entend les doléances exprimées par la coalition de l’opposition togolaise et la société civile. Michaëlle Jean renouvelle l’entière disponibilité de l’OIF, en lien avec ses partenaires, pour contribuer à la résolution de cette crise.