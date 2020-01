Togo : FIMO 228 ou quand la mode prend vie à Lomé

Pour la 7ème édition de l’évènement de mode FIMO 228, c’est le visage de la mode tant nationale qu’internationale qui sera totalement sublimé à Lomé avec un magnifique spectacle. Cet événement de valorisation de la haute couture africaine, qui se déroulera sur une semaine entière à l’hôtel ONOMO, dans la capitale togolaise, ne mettra pas seulement Lomé sens dessus sens dessous, c’est l’Afrique et le monde qui vont être en mouvement.

Le FIMO 228 est un festival de mode qui contribue d’une belle façon à l’essor de l’industrie textile, ce qui, inéluctablement, a un impact sur le développement économique, social de l’ensemble du continent Africain en général, et du Togo en particulier. La 7ème édition, comme toutes autres d’ailleurs, rassemblera les figures les plus prestigieuses de la mode africaine et la presse nationale et celle internationale y sera fortement présente, du 29 janvier au 3 février 2020.

Pendant les 7 jours, les participants au festival échangeront sur des thèmes aussi riches que variés. Ils parleront notamment de l’entreprenariat des femmes et des jeunes, de la santé et plus précisément de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH SIDA. Le FIMO sera donc aussi un creuset de sensibilisation de la jeunesse sur les moyens de préventions de ces maladies et de motivation de cette même jeunesse sur l’opportunité de se tourner vers l’entreprenariat.

En 2020, Lomé, a capitale du Togo rayonnera sur sept jours en tant que ville de la mode. L’événement, d’habitude très festif, sera parsemé d’animations artistiques, de défilés de mode dans une belle ambiance pour tous les amoureux de l’art et de la mode qui viendront assister à la métamorphose de Lomé.