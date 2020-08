Togo : des personnalités espionnées par les autorités ?

Des personnalités de diverses couches sociales, au Togo, soupçonnent les autorités togolaises de les avoir espionnées, en utilisant le système d’écoute.

Selon le journal français Le Monde et le quotidien britannique The Guardian, des religieux et/ou personnalités de la Société civile ont déjà été espionnés par les autorités togolaises. Les deux journaux affirment avoir identifié six personnes dont les téléphones portables ont été infiltrés par le logiciel Pegasus, de la société israélienne NSO Group. Ledit logiciel permet de géolocaliser une personne, de lire ses messages et mail ou de prendre le contrôle de sa caméra ou de son micro. Les six personnes en question disent avoir reçu un message d’alerte de la messagerie WhatsApp.

« Il y a environ un an que j’ai été contacté par une ONG internationale, basée en Europe, qui après vérification m’a confirmé que mon numéro de téléphone était effectivement sur écoute. En fait, je n’ai été qu’à moitié surpris parce que, au Togo, il est de notoriété publique que tout le monde peut être mis sur écoute. Mais savoir que le pouvoir pouvait dépenser autant de ressources, j’avoue quand même que cela m’a laissé perplexe », s’indigne David Dosseh, porte-parole de l’organisation Togo Debout.

« D’après ce qu’on m’apprend, ce sont des logiciels vraiment très puissants qui sont utilisés pour espionner les simples citoyens que nous sommes. Cela suppose beaucoup de ressources derrière. Pourquoi dépenser autant d’argent, ces ressources pouvaient certainement être utiles à autre chose, dans d’autres domaines comme la santé, comme l’éducation, comme l’agriculture, etc., des choses qui sont particulièrement en difficulté aujourd’hui au Togo ? », relève M. Dosseh.

On apprend à RFI que des personnalités telles « monseigneur Alowonou, le président de la Conférence des évêques du Togo, qui était en charge des dialogues entre le pouvoir et l’opposition, le père Pierre Chanel Affognon, engagé dans le mouvement citoyen Forces vives espérance pour le Togo, Raymond Houndjo, un collaborateur de l’opposant Jean-Pierre Fabre l’ancien chef de la diplomatie Elliott Ohin, ainsi qu’un militant qui a requis l’anonymat», ont déjà été victimes de cet espionnage.

Des actes de ce genre, qui vont tout de même à l’encontre de la liberté d’expression, et qu’on retrouve dans plusieurs autres pays, africains notamment.