Togo : 70 millions de dollars de la Banque Mondiale pour redresser l’économie

70 millions de dollars ou l’équivalent de 38,8 milliards de FCFA viennent d’être accordés au Togo par le Groupe de la Banque Mondiale. Cette somme permettra de booster l’économie nationale, fortement touchée par la pandémie de la Covid-19.

Le Togo pourra donner un nouvel élan à son économie. En effet, la Banque Mondiale a accordé au pays 70 millions de dollars, soit 35 millions de dollars de dons et l’autre de crédit. C’est à travers un communiqué rendu public, ce 10 septembre 2020, que l’institution multilatérale a fait savoir cette information. Hawa Cissé Wagué, la représentante résidente de la Banque Mondiale pour le Togo s’est exprimée à cet effet.

« Cet appui est important pour aider le Togo à atténuer les effets de la pandémie sur les populations et exécuter le plan national de redressement post-Covid-19. Les mesures de protection sociale et de santé soutenues par cette opération devront atténuer l’impact des effets de la crise sur les plus vulnérables en soutenant la consommation des ménages et en garantissant l’accès aux services de base ».

Soulagement pour le Togo

Si les fonds doivent servir à dépister et traiter les cas de Coronavirus, ils permettront aussi de réduire l’accroissement de la pauvreté et soutenir le secteur privé. La communication autour de ces fonds est intervenue dans le cadre d’un récent rapport de l’institution de Breton Woods, quant à la situation économique qui prévaut au Togo. Selon les prévisions, la croissance du pays pourrait connaitre une baisse de 5,3% en 2019 à 1% en 2020.

Cette nouvelle aide vient s’ajouter à toutes les autres dont a pu bénéficier le Togo jusqu’ici et qui lui permettent de faire face, comme il se doit, au Coronavirus. Rappelons qu’à la date actuelle, le bilan de la pandémie du Coronavirus au Togo fait état de 1 493 cas pour 1 114 guérisons et 33 décès.