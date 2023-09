Tkay Maidza casse les codes avec Woke Up And Chose Violence

Tkay Maidza est une auteure-compositrice-interprète et rappeuse australienne d’origine zimbabwéenne. Chacun de ses albums est une déflagration dans le monde de la musique.

Tkay Maidza est née au Zimbabwe en 1995. Elle quitte Harare, en 2001, avec ses parents pour Perth, en Australie, puis sa famille va s’installer à Adélaïde, en 2010. C’est la qu’à peine âgée de 16 ans, elle sera diplômée du St Michael’s College et partira étudier l’architecture. Mais rapidement rattrapée par sa passion, elle se consacre, à 100%, à la musique.

« Woke Up And Chose Violence » : la musicienne zimbabwo-australienne Tkay Maidza donne le ton avec son dernier single en date ‘WUACV’ tiré de ‘Sweet Justice’ à venir début novembre via 4AD.

Avec sa cadence caractéristique, acérée comme une lame de rasoir, Tkay Maidza exprime sa colère bouillonnante contre les personnes qui l’ont manipulée par le passé.

‘WUACV’ est accompagné d’un clip réalisé par Bel Downie.

Tkay Maidza sera en concert à Paris, le 10 novembre, au Café de la Danse, dans le cadre du festival Pitchfork.

Tkay Maidza, une étoile du hip-hop australien et africain

Son premier album, « Tkay », est sorti en 2013. Il a été un succès critique et commercial, et a remporté le prix de l’album hip-hop de l’année, aux ARIA Music Awards. Son deuxième album, « Awake », est sorti en 2017. Il a été encore plus réussi que son premier, et a été acclamé par la critique pour son mélange de hip-hop, de R&B et de pop.

Tkay Maidza est connue pour son style unique et son éclectisme musical. Elle a collaboré avec des artistes de renom tels que Flume, Skrillex et Charli XCX. Elle est également une militante active pour les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+.

En 2021, elle a sorti son troisième EP, « Last Year Was Weird (Vol. 3) ». L’EP a été un succès commercial et critique, et a remporté le prix de la meilleure sortie soul/R&B aux ARIA Music Awards.

Tkay Maidza est une artiste à la carrière prometteuse. Elle est une voix forte et inspirante pour les jeunes femmes du monde entier.

Quelques-uns de ses succès

« 24k » (2016)

« Disco Tits » (2017)

« After That » (2018)

« Where Is My Mind? » (2020)

« Silent Assassin » (2022)