Cheikh Ibra Fam dévoile « Amoul Solo », ode capverdienne à la résilience collective

Criss Bailly

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Cheikh Ibra Fam
Cheikh Ibra Fam

Après « Xam Xam », « Sali » et « Gnou Mbollo », l’ancien membre de l’Orchestra Baobab et lauréat du Prix de l’Académie Charles Cros poursuit la construction de son nouvel album solo avec un single qui interroge la vanité des apparences et célèbre la force du collectif.

Cheikh Ibra Fam continue de tracer son sillon. Avec « Amoul Solo », le chanteur sénégalais installé à La Réunion dévoile le quatrième extrait de son album Adouna (« La Vie » en wolof), à paraître en version numérique le 10 avril 2026 et en format physique le 24 avril sur le label américain Cumbancha. Cette fois, l’artiste puise ses inspirations du côté du Cap-Vert. Sur un swing léger et enveloppant, les lignes de trombone envoûtantes de Wilfrid Zinsou donnent au morceau une couleur à la fois chaleureuse et mélancolique, quelque part entre soul atlantique et morna revisitée.

pour Cheikh Ibra Fam la célébrité passe, le caractère reste

« Amoul Solo », que l’on peut traduire par « La vie est simple », est un titre à double lecture. Derrière ses mélodies de cuivres et ses percussions ancrées, le morceau interroge la nature éphémère de ce que l’on poursuit : la célébrité, la richesse, le désir. Le message porté par Cheikh Ibra Fam est limpide : ces chimères nous échappent tôt ou tard, tandis que la connaissance de soi et la dignité demeurent. Un propos qui s’inscrit dans la continuité directe de « Xam Xam », son ode à la transmission du savoir, et qui confirme la cohérence thématique d’un album pensé comme un tout.

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Le clip d’Amoul Solo tourné au Sénégal

Le single est accompagné d’un clip marquant, filmé au Sénégal, qui met en images cette philosophie du recentrage. On y retrouve l’esthétique visuelle déjà déployée dans le clip de « Gnou Mbollo », entre scènes de vie communautaire et paysages familiers. La réalisation célèbre la résilience collective et rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions mais dans le lien humain.

De l’Orchestra Baobab à une voix panafricaine

Album Adouna Cheikh Ibra Fam
Album Adouna Cheikh Ibra Fam

Né à Mbour, bercé par les chants spirituels Baye Fall et les vinyles d’Otis Redding, passé par le hip-hop sous le nom de Freestyle avant de rejoindre le mythique Orchestra Baobab pendant six ans, Cheikh Ibra Fam a forgé une identité artistique singulière. Distingué par RFI comme « Talent » et couronné par l’Académie Charles Cros en 2023, il confirme avec « Amoul Solo » que son nouvel album s’annonce comme l’un des projets les plus ambitieux de la scène world africaine en 2026.

Criss Bailly
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Criss Bailly est un journaliste collaborant avec afrik.com, où il couvre une large palette de sujets allant de la politique à la culture, en passant par la santé et la société. Ses articles abordent des thématiques variées, telles que la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique, la situation épidémiologique du Covid-19 au Gabon, ou encore des enquêtes sur des scandales internationaux impliquant des figures publiques. Il met également en lumière des figures marquantes du continent, comme l’écrivain Serge Bilé ou la chanteuse Dobet Gnahoré, à travers des interviews et des analyses approfondies. Son travail reflète un engagement à décrypter les dynamiques africaines contemporaines, tout en donnant une voix aux acteurs influents du continent.
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