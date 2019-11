Terrorisme : un proche d’Abou Bakr al-Baghdadi arrêté en Syrie

Près d’une semaine après la mort du chef de l’Etat Islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, les autorités turques ont appréhendé des membres de la famille de l’ex-chef terroriste.

Grâce à une collaboration turco-américaine, une sœur d’Abou Bakr al-Baghdadi a été arrêtée par la Turquie dans le nord de la Syrie, alors qu’elle se trouvait en présence de son mari, de sa belle-fille et de cinq enfants, a révélé un haut responsable turc, ce mardi 5 novembre 2019.

« La Turquie a capturé la sœur d’Abou Bakr al-Baghdadi. Rasmiya Awad, née en 1954, a été capturée lors d’un raid contre un campement près d’Azaz », ajoute-t-il. Les adultes présents sur place, son mari et sa belle-fille, ont aussi été embarqués. Et les trois subiraient même un interrogatoire en ce moment. Selon les autorités turques, les informations tirées de ces enquêtes contribueront à aider le monde à mieux être plus préventif contre la menace terroriste.

Ces arrestations interviennent quelques jours seulement après la mort du chef de l’organisation Etat islamique, Abou Bakr Al-Baghdadi, tué lors d’un raid américain. Raid qui a été suivi en direct par le Président américain, Donald Trump, qui a pris le soin d’annoncer personnellement la mort du patron de Daech.

Après sa mort, l’organisation terroriste a trouvé un nouveau chef, en la personne d’Abou Ibrahim al-Hachemi al-Qourachi.