Terrorisme : les premières images du raid contre al-Baghdadi dévoilées par Washington

Mercredi, les premières images et vidéos de l’opération commando ayant conduit à la mort du chef de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi ont été diffusées par l’armée américaine.

La possibilité de rendre publics les extraits de la vidéo du raid avait déjà été évoquée lundi par le Président américain, Donald Trump. Un raid qu’il a pu suivre en direct de la Maison Blanche, grâce aux caméras embarquées des soldats des forces spéciales américaines. Plusieurs vidéos et images ont été diffusées par le Pentagone où l’on voit un groupe de soldats approcher du repaire des djihadistes, dans la nuit du samedi au dimanche.

Par ailleurs, plusieurs informations ont été clarifiées, notamment la mort de l’homme le plus recherché au monde, qui s’était fait exploser. Au total, mis à part les « deux enfants » tués lors de la détonation de la bombe d’al-Baghdadi, « six membres de l’Etat Islamique » ont été tués au cours de l’attaque. Parmi eux, quatre femmes d’un « air menaçant », qui portaient aussi des gilets explosifs, selon le général Kenneth McKenzie. Toujours selon lui, deux hommes ont été appréhendés et onze enfants ont été « protégés ». Saisissant au passage du matériel détenu par les terroristes.