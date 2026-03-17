Tensions frontalières : la Guinée retire ses troupes après un sommet avec le Liberia et la Sierra Leone

Après plusieurs jours de tensions à leur frontière commune, la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone ont choisi la voie du dialogue lors d’un sommet à Conakry. Sous l’impulsion de Mamadi Doumbouya, les trois États ont acté une désescalade immédiate, marquée par le retrait des troupes guinéennes. Un accord sécuritaire a également été conclu pour prévenir de nouveaux incidents.

Le palais présidentiel de Conakry a été le théâtre d’une intense activité diplomatique ce lundi 16 mars 2026. Sous l’égide du général Mamadi Doumbouya, président en exercice de la Mano River Union (MRU), les chefs d’État de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone se sont réunis pour désamorcer une crise frontalière qui menaçait la stabilité de la sous-région. Ce sommet tripartite, élargi à la Côte d’Ivoire en tant que pays témoin, intervient dans un contexte de vives crispations ponctuées par des heurts récents entre civils libériens et militaires guinéens.

Le choix de la diplomatie face au bruit des bottes

L’urgence de la rencontre était dictée par les événements du week-end dernier, où le déploiement de troupes guinéennes à la frontière libérienne avait fait craindre une escalade armée. En présence de Joseph Nyumah Boakai et de Julius Maada Bio, les dirigeants ont finalement opté pour la désescalade. Dans un communiqué conjoint lu par le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, les parties ont réaffirmé leur attachement indéfectible au dialogue et au respect du droit international.

Ce retour au « statu quo de coexistence pacifique » marque un coup d’arrêt aux velléités belliqueuses, privilégiant les mécanismes de résolution régionaux pour traiter les litiges territoriaux.

Une surveillance accrue et des patrouilles conjointes

Pour transformer ces intentions en actes concrets, les trois nations ont scellé un nouvel accord de coopération sécuritaire. L’accent est mis sur la prévention des incidents par l’échange systématique de renseignements et l’intensification des patrouilles militaires conjointes le long des tracés frontaliers.

La mise en place de canaux de communication rapide entre les autorités locales et les forces de défense doit permettre de traiter les malentendus en temps réel avant qu’ils ne dégénèrent. Signe tangible de ce dégel immédiat, l’armée guinéenne a annoncé, dès la fin du sommet, le retrait de ses troupes stationnées dans les zones de tension.

Vers une clarification définitive des tracés frontaliers

Au-delà de l’urgence sécuritaire, le sommet de Conakry s’est attaqué aux racines du mal : l’imprécision des délimitations territoriales héritées de l’histoire. Des commissions techniques conjointes ont été mandatées pour entamer sans délai des travaux de clarification et de démarcation, tant sur les frontières terrestres que maritimes.

Ces services spécialisés devront fournir des solutions durables pour éviter que la gestion des ressources ou les mouvements de population ne servent de nouveau de prétexte à des affrontements. Un nouveau rendez-vous a déjà été fixé dans un mois pour évaluer les progrès de ces experts et consolider ce retour à la paix durable dans l’espace Mano.