Tension entre le Burkina Faso et la  Côte d’Ivoire

Un soldat et un supplétif civil de l’armée burkinabè, ou deux supplétifs civils, ont été arrêtés mercredi dans le nord de la Côte d’Ivoire. Cet incident a déclenché une tension entre les deux pays voisins en Afrique de l’Ouest.

Selon une source sécuritaire ivoirienne, un soldat et un VDP (Volontaire pour la défense de la patrie) ont été arrêtés à Dantou et interrogés à Bouna. Une source sécuritaire burkinabè affirme, de son côté, qu’il s’agit de deux VDP qui se sont rendus au marché de Dantou pour des achats et ont été interpellés.

L’incident a provoqué des tensions entre les deux pays. Le bataillon d’intervention rapide (BIR) burkinabè a tenté de libérer les VDP. Ce qui a conduit à des tirs entre l’armée ivoirienne et des éléments du BIR. Un hélicoptère ivoirien a survolé la zone où sont basées les FDS (Forces de défense et de sécurité) burkinabè.

Des incidents récurrents entre les deux pays

Cet incident n’est pas isolé. En effet, en mars 2023, trois policiers ivoiriens avaient été interpellés au Burkina Faso avant d’être rapidement libérés. En septembre 2022, deux gendarmes ivoiriens avaient été interpellés au Burkina Faso et n’ont pas encore été libérés.

Les tensions entre les deux pays sont alimentées par plusieurs facteurs. La question de la délimitation de la frontière commune, longue de 600 km, n’est toujours pas résolue et constitue une source de friction permanente. Notamment le coup d’État de juillet 2022 au Niger qui a également exacerbé les tensions. La Côte d’Ivoire a condamné fermement le putsch, tandis que le Burkina Faso, dirigé par des militaires, s’est montré solidaire du régime nigérien.

Des négociations sont en cours pour tenter de désamorcer les tensions et de trouver une solution durable aux problèmes qui minent les relations entre les deux pays.