Tennis : Nuria Parrizas-Diaz et Skander Mansouri vainqueurs

Grandissime favorite de ce tournoi de tennis à Monastir chez les dames, l’Espagnole Nuria Parrizas-Diaz, s’est finalement adjugée le trophée, en dominant en finale la Française Aubane Droguet (6-3, 6-0), ce dimanche. Chez les hommes, le Tunisien Skander Mansouri a pris le meilleur sur le japonais Kaichi Uchida (4-6, 6-7). Les deux vainqueurs de ce tournoi, empochent chacun la mise de de 15 000 dollars, soit environ plus de 8 millions FCFA.

Aubane Droguet, 810ème mondiale, s’était offerte un joli cadeau, en se qualifiant pour la finale, sa deuxième chez les pros. Tête de série n°7, l’Essonnienne a dégommé la tête de série n°5, la Polonaise Martyna Kubka 6-3, 6-3. Le jour de ses 18 ans, c’était le jour presque parfait… Malheureusement, quelques heures plus tard, elle est tombée sur un os en finale (NDLR: samedi, les rencontres avaient été reportées en raison de la météo).

L’immense favorite de cette épreuve, Nuria Parrizas-Diaz, 233ème mondiale, ne lui a pas fait de « second » cadeau. L’Espagnole, qui prépare les qualifications de l’Open d’Australie, s’est nettement imposée 6-3, 6-0 en 50 minutes, succédant au palmarès à une autre Française, Carole Monnet.

Mansouri sacré chez les hommes

Benjamin Pietri, en vue au Challenge Pro de Poitiers, avait imposé son expérience contre Martin Breysach (6-4, 4-6, 6-1), en quarts. Le Tricolore pouvait rêver d’une finale en Tunisie, mais il a été stoppé par Kaichi Uchida (6-1, 7-6). Le Japonais avait frôlé la correctionnelle face à Nathan Seateun. Le Français ayant mené les débats avant de coincer (2-6, 7-5, 6-4).

Les favoris s’expliqueront puisque Skander Mansouri (n°2) s’est lui aussi hissé en finale, en profitant du forfait de son compatriote Moez Echargui. Plus frais, le Tunisien, 388ème mondial, a décroché le titre (6-4, 7-6) et les dix points ATP empochant ainsi le jackpot de 15 000 dollars (plus de 8 millions FCFA)..

Chez les Dames

Résultats : ½ finales

Dimanche 27 décembre 2020

Nuria Párrizas Díaz (ESP) / Anita Husarić (BOS) 7-5, 6-1

(ESP) / Anita Husarić (BOS) Aubane Droguet (FRA) / Martyna Kubka (POL) 6-3, 6-3

Résultat : Finale

Dimanche 27 décembre 2020

Nuria Párrizas Díaz (ESP) / Aubane Droguet (FRA) 6-3, 6-0

Chez les Hommes

Résultats : ½ finales

Dimanche 27 décembre 2020

Kaichi Uchida (JPA) / Benjamin Pietri (FRA) 6-7, 1-6

(JPA) / Benjamin Pietri (FRA) Skander Mansouri (TUN) / Moez Echargui (TUN) forfait

Résultat : Finale

Dimanche 27 décembre 2020

Kaichi Uchida (JPA) / Skander Mansouri (TUN) 4-6, 6-7