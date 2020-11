Tébboune, AVC ou Covid : le Palais d’Alger inquiète les Algériens

La Présidence algérienne donne de véritables sueurs froides aux Algériens quant à l’état de santé du Président Abdelmadjid Tebboune, qui aurait été évacué d’urgence suite à une crise sévère de Coronavirus ayant entraîné un AVC dont les conséquences pourrait être désastreuses.

Des problèmes respiratoires sévères, suite à une violente attaque par la maladie à Coronavirus, seraient-ils à l’origine d’un AVC (accident vasculaire cérébral) dont souffrirait le chef de l’Etat algérien ? La question reste quelque part entière, notamment en Algérie et dans sa diaspora, mais pas du côté de certains médias dont les sources donnent des informations plutôt inquiétantes au sujet du dirigeant de ce pays d’Afrique du Nord.

Il y a en effet quelques jours, des sources proches du journal Le360 révélaient que le Président algérien avait été victime d’un grave accident vasculaire cérébral, conséquences d’un problème respiratoire sévère causé par la maladie à Coronavirus. Pis, les sources du journal ont fait les prédictions les plus apocalyptiques pour l’Algérie, qui risque de se retrouver avec un Président ayant perdu « une bonne partie de ses facultés ».

L’inquiétude est donc de mise chez les Algériens, vivant au pays comme dans la diaspora. Le fait que les services de la Présidence algérienne soient restés plus d’une semaine, sans nouvelle communication au sujet de la santé du chef de l’Etat, à part qu’il « répond favorablement au traitement », fait penser au pire. Surtout que des sources du journal Le360 ont annoncé, il y a deux jours, que « l’état de santé de Tebboune s’est détérioré ces dernières 24 heures ».

L’heure est grave en Algérie om les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Car, tout au départ, la Présidence algérienne avait occulté les véritables raisons ayant conduit au voyage en Allemagne du Président Tebboune. De simple « examen médical approfondi », on est passé « Coronavirus » et ce qui était considéré comme un voyage s’est très vite mué en évacuation d’urgence. Une communication biaisée d’Alger qui fait en effet penser au pire.

