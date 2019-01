Tchad : remaniement ministériel

Le Tchad a un nouveau gouvernement depuis dimanche. La nouvelle équipe du Premier Ministre Pahimi Padacké compte 24 membres, dont 2 secrétaires d’Etats, avec 21 départs et 8 entrées.

Le ministère de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale a été confié à M. Ahamadaye Abdelkérim Bokit, alors que le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information, de la Communication, porte-parole du Gouvernement revient à madame Madeleine Aligué. Elle remplace M. Mahamat Allahou Taher, promu au ministère de la Fonction Publique, du Travail, chargé du Dialogue Social.

M. Mahamat Saleh Haroun est chargé du ministère de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture, des Sports et de l’Artisanat. Le portefeuille des Mines, du Développement Industriel, Commercial, et de la Promotion du Secteur Privé est confié à Youssouf Abassala.

L’ex secrétaire général du gouvernement, le Dr Abdoulaye Sabre-Fadoul s’est vu confier le ministère des Finances et du Budget dont il assurait l’intérim. Le département de l’Économie et de la Planification du Développement a été confié à M. Issa Doubragué. L’ambassadeur M. Brahim Hisseine Taha cède le ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Coopération Internationale à l’actuel Ambassadeur du Tchad en Éthiopie, M. Mahamat Zène Chérif.

M. Signabé Barnabasse, se voit confier le ministère de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche est revenu à M. Siddick Abdelkérim Haggar, ancien patron du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, tandis que le département de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, a été confié à M. Adrien Malo.

Le ministère des Infrastructures, de Désenclavement et de l’Aviation Civile est confié à M. Adoum Younousmi, alors que le département de l’Énergie et du Pétrole est resté aux soins de Maitre Béchir Madet. M. Adoum Dangaye Nokour Guet conserve le département de la Formation Professionnelle et de la Promotion des Métiers. On retrouve Djimet Arabi au ministère de la Justice, chargé des Droits Humains. Le nouveau patron de la Santé s’appelle Aziz Mahamat Saleh. Au ministère de la Production, de l’Irrigation et des Équipements Agricoles, on retrouve Asséïd Gamar Sileck, et Mme Amina Kodiyana au ministère de la Femme, de la Famille, et de la Solidarité nationale. À l’Education Nationale et à la Promotion Civique, on retrouve M. Ahmat Khazali Acyl, tandis que M. Mahamat Annadif Youssouf est maintenu au département de l’Élevage et des Productions Animales.