Tchad : l’ancien Premier ministre Kalzeubet Payimi Deubet interpellé pour escroquerie

Kalzeubet Payimi Deubet, ancien Premier ministre et Secrétaire générale de la Présidence, est en garde à vue. Accusé d’abus de fonction et d’escroquerie par l’inspection générale d’Etat, il a été arrêté dans la matinée du dimanche 1er décembre 2019.

Plusieurs charges lourdes pèsent sur Kalzeubet Payimi Deubet : abus de fonction, complicité pour escroquerie et tentative de détournement de biens publics. Il y a bientôt une dizaine d’années, l’ancien Premier ministre avait dédommagé une personne expropriée dans le cadre de la construction du viaduc dans la ville de N’djamena à hauteur 150 millions sur un montant total de 200 millions alors que légalement, l’individu n’en était pas bénéficiaire.

Le ministère des Finances a reçu, il y a quelques jours, une demande de remboursement du reliquat des frais de dédommagement, mais curieusement, le nom du bénéficiaire n’était plus le même. La présidence de la République a donc demandé à l’inspection générale d’Etat d’ouvrir une enquête pour lever l’équivoque.

Au cours de ladite enquête, l’inspection générale d’Etat a porté plainte contre Kalzeubet Payimi Deubet, ancien Premier ministre. Son collectif d’avocats dénonce un coup monté et clame son innocence. La véritable cause de l’arrestation de leur client serait liée à un malentendu entre l’actuel président de la République et lui.

Interpellé dimanche matin par le directeur national de la Police, l’ancien Secrétaire général de la Présidence a pris connaissance des faits qui lui sont reprochés une fois au poste de police où il a passé sa première nuit de garde à vue.