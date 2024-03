Succès Masra candidat à la Présidentielle au Tchad

Le Premier ministre tchadien, Succès Masra, a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle du 6 mai. Une annonce qui intervient huit jours après celle du président de Transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno.

Ancien opposant récemment nommé à la Primature tchadienne, Succès Masra été officiellement investi candidat à l’élection présidentielle par son parti Les Transformateurs. L’opposant a signé un accord de réconciliation avec Mahamat Idriss Déby Itno avant d’être nommé Premier ministre le 1er janvier dernier.

Il a été désigné lors d’un meeting tenu dimanche, à N’Djamena et relayé par la presse locale et étrangère. « Je réponds présent comme candidat à l’élection présidentielle », a déclaré le chef du gouvernement tchadien. L’objectif, dit-il : « réparer les cœurs et réunir le peuple ». Cette décision intervient une semaine après celle du chef de l’Etat tchadien.

Premier tour prévu le 6 mai

Le 2 mars, en effet, le général Mahamat Idriss Déby Itno avait annoncé sa candidature à la magistrature suprême. De son côté, Idriss Déby avait déclaré : « Rassuré par votre soutien, moi, Mahamat Idriss Déby Itno, je suis candidat à l’élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad Uni ». Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le 6 mai prochain.

Selon le chronogramme de l’Agence nationale de gestion des élections (ANGE), le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle est fixé du 6 au 15 mars 2024. La publication des listes des candidats retenus par le Conseil constitutionnel se fera le 24 mars, pour une campagne électorale qui court du 14 avril au 4 mai, pour le premier tour.