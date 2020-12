Strive Masiyiwa, premier Africain à rejoindre l’administration Netflix

Le milliardaire zimbabwéen Strive Masiyiwa a été nommé au conseil d’administration Netflix. Il devient le premier dirigeant africain et le troisième international des médias à rejoindre le conseil d’administration du géant du streaming, ces dernières années.

La nomination de Strive Masiyiwa intervient des semaines après que l’ancienne ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Susan Rice, a déclaré qu’elle quittait son poste au conseil d’administration pour rejoindre l’administration du Président élu Joe Biden. « Nous sommes ravis d’accueillir Strive au conseil d’administration de Netflix », a déclaré le co-fondateur, président et co-PDG de Netflix, Reed Hastings, dans un communiqué.

« Son esprit d’entreprise et sa vision dans la création d’entreprises à travers l’Afrique et au-delà apporteront des connaissances et une expérience précieuses à notre conseil d’administration alors que nous travaillons pour nous améliorer et servir plus de membres dans le monde entier », ajoute le communiqué.

Le magnat des affaires zimbabwéen Strive Masiyiwa rejoint le conseil d’administration avec une riche expérience en Afrique et à travers le monde. Il siège à un certain nombre de conseils d’administration internationaux tels que Unilever, la National Geographic Society et Asia Society et les conseils consultatifs mondiaux de Bank of America, le Council on Foreign Relations aux États-Unis, l’Université de Stanford et le Prince of Wales Trust for Africa.

Avec plus de 190 millions d’abonnés, Netflix cherche à convaincre d’autres consommateurs au-delà de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Strive Masiyiwa pourrait alors proposer ses connexions africaines pour développer l’utilisation de la plateforme de streaming sur le continent.

Cependant, l’Afrique reste un très petit marché pour le streaming payant, malgré plusieurs industries cinématographiques reconnues au plan international comme au Sénégal, ou au Nigeria. Néanmoins, avec le développement d’offres moins chères destinées aux utilisateurs de smartphones, Netflix a conquis de nombreux nouveaux utilisateurs sur le marché asiatique, et espère désormais que le succès de cette offre se retrouvera également sur le continent africain.