Banksy habille Stormzy pour une performance historique au festival de musique de Glastonbury

Le rappeur anglais d’origine ghanéenne, Stormzy, a enflammé le festival de musique de Glastonbury, haut lieu de la scène anglaise. L’artiste Banksy, maitre des artistes de rue, lui avait préparé un gilet pare-balles aux couleurs de l’Union-Jack et ses chansons étaient traduites en directe en langue des signe par Tara Asher, montée sur une plateforme au milieu du public. Une performance historique qui a marqué le monde culturel.

Stormzy est le premier rappeur noir britannique à occuper a tête d’affiche du célèbre festival de Glastonbury. Il a fait son entrée sur scène en chantant Known from me, vêtu d’un gilet pare-balles comme un plastron décoré d’un drapeau britannique,réalisation du maitre du Street art, l’artiste Banksy. L’objectif était de mettre la lumière sur les inégalités auxquelles les jeunes noirs des villes anglaises sont soumis.

Les statistiques montrent une augmentation importante du nombre de crimes commis avec un couteau à Londres, où est né le rappeur de 25 ans, mais aussi dans la plupart des villes britanniques. Le taux de criminalité de la capitale anglaise a donné lieu récemment à une passe d’arme entre le président américain Donald Trump, et le maire de Londres Sadiq Khan sur Twitter.

Stormzy a aussi marqué cette 49ème édition du Festival de Glastonbury dans son duo avec Tara Asher, son interprète en langue des signes, juchée sur une plateforme au milieu du public qui a donné une nouvelle dimension aux paroles du rappeur.

« Stormzy vient de mettre en vedette Glastonbury de façon monumentale !! », a déclaré Adele qui était la tête d’affiche de l’édition précédente. Jeremy Corbyn, dirigeant du parti travailliste de l’opposition, qui a pris la parole à Glastonbury en 2017, a déclaré que la représentation était politique et emblématique. « Cela ne fera pas partie de l’histoire de Glastonbury, mais de l’histoire culturelle de notre pays« , a-t-il déclaré.

Only 4 British Sign Language interpreters in the UK are specialists in Grime. Tara Asher signed Stormzy’s Glasto set for deaf festival goers.

She rehearsed each song for a day. This is joyous. She LOVES her job. Have a watch please. @BritishSignBSL @deafzone1 #glastonbury19 pic.twitter.com/OkeW9irIoG

