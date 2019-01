Soudan du Sud : la famine menace toujours plusieurs milliers de personnes

Selon les travailleurs humanitaires, le risque de famine persiste toujours au Soudan du Sud, ravagé par un conflit meurtrier opposant le Président Salva Kiir et son ancien Vice-président Riek Machar, qui se livrent une lutte acharnée pour le pouvoir.

Plus rien ne va au Soudan du Sud toujours ravagé par un conflit meurtrier qui oppose le chef de l’Etat Salva Kiir et son ancien Vice-président Riek Machar, depuis décembre 2013. Selon les travailleurs humanitaires, qui ont accédé à l’une des zones les plus sinistrées du Soudan du Sud, la ville de Leer, le risque de famine persiste toujours. D’après ces derniers, « faute d’un accès urgent et immédiat à l’aide humanitaire, la situation est susceptible de dégénérer en famine ».

La situation est particulièrement tendue dans cette zone, lieu de combats particulièrement intenses, d’enlèvements et de viols de femmes et d’enfants. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), les humanitaires « ont amené avec eux de quoi sauver des vies, dont des kits de survie, des biscuits énergétiques et des couvertures, pour les distribuer aux personnes dans le besoin qui ont été coupées de toute aide depuis la reprise des combats, en octobre 2015 ».

Les travailleurs humanitaires tirent aussi la sonnette d’alarme contre les vols d’animaux, la destruction de marchés. Sans compter que les combats empêchent les cultures aux populations dans ces zones qui sont entièrement dépendantes, pour leur alimentation, de nénuphars et de poisson. Et ces ressources pourraient venir à manquer dès janvier alors qu’approche la saison sèche, s’inquiètent les humanitaires.

Pas plus tard que le 22 octobre 2015, un communiqué publié par trois organisations des Nations Unies : l’Unicef, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) indiquaient que plus de 30 000 personnes sont menacées de mourir de faim dans plusieurs régions du Soudan du Sud.

Le conflit qui ravage le pays a fait plusieurs milliers de morts et des milliers de déplacés.