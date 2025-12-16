Soudan : Al-Burhan s’entretient avec Mohammed Ben Salmane à Riyad

En pleine guerre civile au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan s’est rendu à Riyad pour s’entretenir avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane. 

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, s’est rendu à Riyad ce lundi pour une rencontre de haut niveau avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane (MBS). Cette entrevue intervient alors que le Soudan traverse une crise et une guerre civile dévastatrices. Les discussions ont porté sur les développements récents dans le pays et la recherche d’une issue pour rétablir la sécurité et la stabilité.

Au cœur des discussions : la crise soudanaise et ses implications

Accompagné de sa délégation, le général al-Burhan a été reçu par le prince héritier Mohammed Ben Salmane au palais Al-Yamamah de Riyad. Selon l’Agence de presse saoudienne (SPA), les deux dirigeants ont « passé en revue les derniers développements en République du Soudan, leurs implications et les efforts déployés pour parvenir à la sécurité et à la stabilité ».

La situation au Soudan est critique. Depuis avril 2023, une guerre oppose l’armée, dirigée par al-Burhan, aux Forces de soutien rapide (FSR), un puissant groupe paramilitaire. Ce conflit a déjà fait environ 24 000 morts et entraîné le déplacement de millions de personnes. La rencontre à Riyad souligne l’urgence de la situation et la volonté de l’Arabie saoudite de jouer un rôle actif dans sa résolution.

L’Arabie saoudite, acteur clé de la médiation

La présence du chef soudanais à Riyad est révélatrice de l’engagement de l’Arabie saoudite dans la recherche d’une solution pacifique. Riyad fait partie du mécanisme international dit du « Quad », aux côtés des États-Unis, de l’Égypte et des Émirats arabes unis.

En septembre dernier, ce mécanisme a proposé un plan pour une trêve humanitaire de trois mois, qui se veut une première étape vers un cessez-le-feu permanent. L’objectif ultime de cette initiative internationale est de faciliter une transition de neuf mois devant mener à l’établissement d’un gouvernement civil indépendant au Soudan.

Plusieurs hauts responsables saoudiens ont assisté à cette réunion, parmi lesquels le ministre de la Défense, le prince Khalid Ben Salmane, et le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, témoignant de l’importance accordée par le Royaume à cette crise régionale.

