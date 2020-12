Sophie Couture dévoile Bobrisky en tant qu’ambassadeur

La marque haut de gamme du Nigeria dans la mode et les boutiques, Sophie Couture Nigeria Limited, a dévoilé la personnalité Internet du travesti Idris Okuneye populairement connu sous le nom de Bobrisky comme ambassadeur de sa marque.

L’accord d’approbation entre la sensation Instagram et la marque de beauté et de style a été signé et rendu public le 1er décembre dernier. La PDG de Sophie Couture Nigeria Limited, Onyeuka Sophia Anwuli, a donné les raisons pour lesquelles elle avait décidé de s’associer avec Bobrisky.

« Notre métier est la mode, la beauté et le style de Bobrisky est orienté vers la mode. Il a un large profil d’audience à l’intérieur et à l’extérieur du Nigeria. Il a également une large audience sur les réseaux sociaux. Compte tenu du fait que la technologie oblige les gens à s’asseoir chez eux pour faire des achats en ligne au lieu de se rendre dans les magasins pour faire leurs achats, il serait en mesure d’atteindre un public raisonnable de personnes qui ont besoin de nos marques de vêtements », a déclaré Onyeuka.

Sophie Couture a décroché un pari gagnant dans le choix d’un influenceur de marque. Actuellement, Bobrisky compte plus de 3,5 millions d’abonnés sur Instagram. Le travesti est une énorme influenceuse et philanthrope qui fait beaucoup de cadeaux sur sa page Instagram.

En mai 2019, Bobrisky a confirmé que ses pronoms sont « elle et elle ». Taiwo Kola-Ogunlade, responsable des communications et des affaires publiques de Google pour l’Afrique de l’Ouest, a confirmé que la personne la plus recherchée du 26 octobre à novembre 2016 était Bobrisky.

Avec ses compétences en marketing et son sens des affaires, ainsi que ses vastes connaissances en technologie et en e-éducation, Onyeuka Sophia Anwuli a propulsé la marque au sommet de l’échelle de la mode et des boutiques en déployant un marketing axé sur la technologie. Mais, en vendant également des articles de luxe à des prix abordables. Onyeuka Sophia Anwuli a lancé la marque Sophie Couture en 2007.