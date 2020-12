Somi : trois choses à savoir sur la star américaine d’origine rwandaise et ougandaise

Laura Kabasomi, connue sous le nom de Somi, est une star américaine d’origine rwandaise et ougandaise qui fait parler d’elle sur l’échiquier international. Auteure de nombreux tubes, cette étoile est détentrice d’un diplôme universitaire en Anthropologie et études africaines ; une plus-value dans sa carrière musicale.

Auteure compositrice, interprète et productrice, Somi est l’une des figures de premier plan du jazz au niveau international. Née et grandi dans l’Illinois aux Etats-Unis, cette star est détentrice d’un diplôme en Anthropologie et études africaines, ainsi qu’une maîtrise en Performance studies de l’Université de New York’s Tisch School of the Arts. Un bagage intellectuel faisant d’elle l’une des musiciens ayant un niveau scientifique élevé.

Carrière musicale

Laura Kabasomi est une star du Jazz aux Etats-Unis. Une orientation qu’elle attribue à son attachement pour son continent d’origine, l’Afrique. Du haut de ses 39 printemps, cette musicienne a une carrière musicale réussie. Son début plutôt modeste n’a pas découragé ses ambitions de devenir une figure mondiale du Jazz. Ses albums « Red Soil In my Eyes », « Petite Afrique » lui ont permis de signer des contrats avec les prestigieux labels : Harmonia Mundi, en 2007 et Sony Music, en 2013.

Distinctions

Le moins que l’on puisse dire est que Somi est un cas d’école dans la sphère du Jazz. En 2007, son premier album a figuré, pendant plusieurs semaines, dans le Top 10 des classements américains de la musique du monde. Une distinction qui a donc contribué à l’ascension de la star américaine d’origine rwandaise. 13 ans plus tard, soit en 2020, elle a été nominée parmi les 83 catégories pour les 63e Grammy Award. Une réussite qui couronne son album live « Holy Room ». Après ce succès, cette étoile du Jazz n’a pas caché ses sentiments de satisfaction sur la toile. « J’ai été nominée pour mont tout premier Grammy Award dans la catégorie Best Jazz vocal Album (…). Mes sincères remerciements à ma famille et à tous ceux qui m’ont soutenu, encouragé, inspiré et aimé tout au long de mon parcours. Je suis très reconnaissante ».

Parcours académique

Née dans l’Illinois, aux Etats-Unis, Somi est la fille d’un enseignant à l’Université de l’Illinois et haut cadre de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Après l’obtention de son diplôme de premier cycle en Anthropologie et en études africaines à l’Université de l’Illinois, elle a décroché une maitrise en Performance Studies, à l’Université de New York’s Tisch School of the Arts. Malgré sa carrière musicale internationale et son bagage intellectuel non négligeable, Somi reste très attachée à l’un de ses pays d’origines, le Rwanda. Sa dernière visite dans ce pays date de 2018, lors du « Jazz Junction », un évènement musical qui avait réuni les grands noms de la scène musicale de la région des Grands lacs.