« #Sme3na », ou comment faire entendre la voix du journaliste Khaled Drareni !

Des lettres de soutien pour « inonder » la prison de Koléa !

L’idée d’inonder de lettres de soutien la prison de Koléa, à destination de Khaled a été proposée par le journaliste Zoheïr Aberkane et elle rencontre également un certain succès.

« Une idée saugrenue mais tout à fait réalisable : comme, en principe, tout prisonnier a le droit de recevoir du courrier, il s’agit d’inonder la prison de Koléa de dizaines de milliers de lettres de soutien adressées à Khaled, à l’adresse suivante : À M. Mohamed Khaled DRARENI, Numéro d’écrou: 22244, Établissement pénitentiaire de Koléa, 42 003 Koléa, wilaya de Tipaza (Algérie) », peut-on lire sur sa page Facebook.

De Paris, des États-Unis, du Canada, mais aussi du continent africain, la diaspora algérienne et les militants internationaux rendent publique leurs lettres, avant de les envoyer.

Lamia, installée à Paris, a décidé de rendre publique le 15 août sa lettre sur sa page Facebook.

« Cher Monsieur, Cher ami,

Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais par votre travail, votre engagement indéfectible et la dignité avec laquelle vous affrontez vos geôliers.

Je ne sais pas à quoi ressemble la prison si ce n’est par la Littérature ou le Cinéma. Je ne peux connaitre vos sentiments, je ne peux que deviner votre quotidien. Vous avez toujours dit et écrit pour nous, à mon tour de vous envoyer des « mots » et partager avec vous une profonde indignation face à l’injustice, l’acharnement et la privation que vous subissez. L’ignominie et la vilénie sont assurément sur eux, nous en témoignons et l’Histoire aussi (…) », écrit Lamia, avant de conclure : « Ici, en France et partout dans le monde, nous sommes des milliers à croire en vous et à vous attendre. Un jour prochain, vous serez libre et vous le serez, alors il vous appartiendra de célébrer encore la Liberté dans chaque rue, chaque maison et chaque esprit. Tenez bon, soyez serein et endurant, cultivez l’espérance mais par-dessus tout, dans ces instants mêmes, faites ce que vous faites avec courage et intégrité : écrivez ! »

D’origine congolaise, mais Algérien par adoption, Joe okitawonya, artiste peintre, tient à préciser au début de sa lettre de soutien que : « Je n’ai pas vécu l’époque de Lumumba, je n’ai pas vraiment connu l’époque de Boudiaf, ni celle de Nelson et Winnie Mandela…

Mais je suis fière de connaître et de vivre l’époque de KHALED DRARENI ».

Pour lui « KHALED DRARENI, maintenant que tu viens d’entrer dans cette grande famille des artisans de la liberté, de gens qui savent dire non au ridicule et à la médiocrité, sache que tu es maintenant un modèle pour toute une jeunesse ».

Et d’enchainer : « je t’écris juste pour te demander, de ne pas changer de veste, de garder cette intégrité, parce que tu es maintenant un modèle…Tu n’es pas le seul emprisonné. Nous sommes tous dans une prison à ciel ouvert. Ils nous ont volé notre liberté, volé notre enfance pour leurs intérêts politiques et religieux, en supprimant notre droit de vivre comme tous les enfants du monde. Ils nous ont abandonné à notre sort. Au lieu de nous apprendre à lire et à écrire, ils nous ont appris à tuer, à voler pour subvenir à nos besoins alimentaires…Courage, mon frère ne lâche rien », conclut-il.

Ainsi, les actions se multiplient. Sous un soleil de plomb, mercredi 19 août, un rassemblement devant l’établissement pénitentiaire où le journaliste est incarcéré, a été organisé par le collectif national de soutien au journaliste Khaled Drareni. De nombreux militants s’y sont rassemblé à l’instar de Kadi El Ihsane et l’ancien directeur de publication d’El Watan, Omar Belhouchet.

Les manifestants, vêtus de tee-shirts estampillés à l’effigie du journaliste, ont scandé à l’unisson « Khaled Drareni, est un journaliste libre », devant la prison de Koléa.

« Nous affirmons notre engagement pour la libération de notre confrère Khaled Drareni condamné injustement à 3 ans de prison ferme », réitère le comité.

Le journaliste Khaled Drareni reste en prison. Il passe en effet 145 jours en prison, depuis son incarcération, le 29 mars dernier. Mais la mobilisation pour demander sa libération reste intacte. La lourde condamnation infligée au journaliste laisse ses confrères et consoeurs, qu’ils soient Algériens ou étrangers, ainsi que tous les militants des droits de l’Homme, déterminés plus que jamais pour défendre, non seulement Khaled, mais aussi le principe de la liberté d’expression en Algérie.

______________________________ ________

* Vous pouvez également lire le contenu intégral de la vidéo en soutien à Khaled Drareni :

-Je m’appelle Khaled Drareni, j’ai 40 ans.

– Je suis journaliste algérien indépendant.

– J’exerce depuis 13 ans.

– J’ai couvert toutes les manifestations du Hirak et les événements pro-pouvoir.

– J’ai été convoqué à plusieurs reprises.

– Je n’ai jamais changé ma façon de couvrir les manifestations.

– Le samedi 7 mars, depuis chez moi, j’ai entendu une manifestation, je suis descendu pour la couvrir.

– J’ai été arrêté et accusé « d’incitation à attroupement non armée » et « d’atteinte à l’unité nationale. »

– J’ai été mis sous contrôle judiciaire puis sous mandat de dépôt.

– Le 29 mars, en temps de COVID-19, j’ai été conduit à la prison d’El Harrach.

– Avant d’être jugé, le président, m’a accusé d’espionnage.

– Et le 5 juillet, devant la télévision française, il a reconnu mon travail.

– Le 2 juillet, les accusés dans le même dossier 453, ont été libérés. Moi, je suis resté, seul, dans ma cellule.

– Le 3 août, la juge m’a interrogé sur mes activités de journaliste.

– Le procureur a requis 4 ans d’emprisonnement et la privation de mes droits civiques.

– La juge m’a interrogé sur des faits sans rapport avec les accusations.

– Une semaine après, le 10 août, j’ai été condamné à 3 ans de prison ferme.

– La juge : « Mohamed Khaled Drareni, avez-vous attendu le verdict ? Le tribunal vous condamne à 3 ans de prison ferme. »

– Nous avons entendu.

Dernier mot de Khaled Drareni lors de son procès le 03 Août 2020

« Je suis patriote dans le cœur, je continuerai à exercer mon métier honnêtement, pour l’honneur de ma famille et celui de ma noble profession. »