Simon Pierre Nikiema alias Briga est mort : que retenir de lui ?

Une icône du cinéma africain s’en est allée. Simon Pierre Nikiema, mieux connu sous le nom de Briga dans la série burkinabé Commissariat de Tampy, a rendu son dernier souffle, dans la nuit du dimanche 11 octobre 2020. Qui était Simon Pierre Nikiema ?

Une perte tragique pour le cinéma africain

Qui n’a jamais entendu la phrase fétiche du brigadier du commissariat de Tampy ? « Au commissariat de Tampy, tout finit par se régler », disait Pierre Nikiema. Cette voix qui a semé de la joie dans les cœurs de millions de personnes s’est éteinte dans la nuit du dimanche 11 octobre à 23 heures. Plusieurs personnes sont encore sous le choc après l’annonce de son décès.

Bien des hommages lui ont été rendus sur les réseaux sociaux par ses confrères acteurs et connaissances. Ces derniers ont salué sa mémoire avec des mots très touchants qui prouvent à quel point Simon Pierre Nikiema était un homme de grande valeur. Même s’il ne faisait pas des apparitions sur les réseaux sociaux, il a su impacter les esprits par son savoir-faire et sa force de caractère.

Un homme talentueux

Simon Pierre Nikiema, familièrement appelé Briga est originaire du Burkina Faso. Il est Conseiller en Droit humain et a œuvré pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Pour les personnes qui l’ont déjà vu sur leurs petits écrans, le talent de Pierre Nikiema n’est plus discutable.

Cet illustre homme a joué des rôles importants dans plusieurs œuvres cinématographiques. Celle qui a le plus étendu sa renommée est Le commissariat de Tampy. C’est une série policière purement africaine qui a longtemps été diffusée sur les chaînes de télévision dans plusieurs pays. Cette série est beaucoup plus concentrée sur les réalités sociales, culturelles et économiques de l’Afrique.

Le tournage de la série le commissariat de Tampy a été effectué dans la ville de Ouagadougou et plus précisément à Gounghin, au siège même de la maison de production Faso Films. Les acteurs intervenant dans la série ont pour mission de désamorcer des situations de crises et de démanteler des organisations criminelles. Chaque épisode du film est basé sur des faits authentiques qui captent l’attention du téléspectateur. Dans ces situations, Briga s’illustrait particulièrement par sa détermination et son zèle à vouloir rendre justice. Un mélange d’humour et de drame qui a arraché le sourire à plus d’un.