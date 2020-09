Silence de Macron après sa rencontre avec Ouattara : qui ne dit mot consent

Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont eu un tête-à-tête à l’Elysée dont rien n’a filtré, le vendredi dernier. Les opposants au Président ivoirien qui espéraient une position officielle du Président français sur la candidature pour un troisième mandat d’Alassane Ouattara sont restés sur leur faim, que dis-je, ont été bien servis. Dans certaines circonstances, le silence est, de loin, plus parlant que la parole.

Ils étaient nombreux, ces hommes politiques ivoiriens à avoir saisi ouvertement le Président français, Emmanuel Macron, pour recueillir son avis sur la candidature controversée d’Alassane Ouattara à la Présidentielle du 31 octobre 2020. De Guillaume Soro à Pascal Affi N’Guessan, en passant par Henri Konan Bédié, ils ont tous adressé des lettres au Président français pour l’appeler à la rescousse. Un comportement d’irresponsable ? Pardon, j’exagère peut-être. En tout cas, une attitude de responsables toujours incapables d’assumer l’indépendance de leur pays, 60 ans après l’obtention de celle-ci. Je ferme cette parenthèse aussi rapidement que je l’ai ouverte ; ce n’est pas l’objet de mon propos.

Mais, fidèle à son ami Alassane Ouattara, le Président français n’a donné aucune suite favorable aux jérémiades de cette classe politique ivoirienne. Au contraire, le vendredi dernier, 4 septembre 2020, il a reçu le candidat au troisième mandat dans son palais pour un déjeuner des plus chaleureux au cours duquel les deux hommes ont discuté, entre autres, de tous les sujets brûlants de l’actualité ivoirienne, mais à huis clos, loin des micros et caméras. Seul à seul, les deux hommes se sont parlé.

Au sortir de la rencontre, motus et bouche cousue. Pas de communiqué officiel. Mais sur le compte Twitter du Président ivoirien, on peut lire : « J’ai eu un excellent déjeuner de travail avec mon ami, le Président Emmanuel Macron. Nous nous sommes réjouis de nos convergences de vues sur la situation économique et politique en CI, notamment l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, dans un climat de paix ».

On sait qu’en mars dernier, Emmanuel Macron avait officiellement salué la décision d’Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat : « Je salue la décision historique du Président Ouattara, homme de parole et homme d’État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d’Ivoire donne l’exemple ».

Si aujourd’hui, face à la rétractation d’Alassane Ouattara qui est revenu sur sa décision après la mort subite de son dauphin désigné, Emmanuel Macron et lui ont des « convergences de vues sur la situation économique et politique en Côte d’Ivoire, notamment l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 », c’est que tout est dit. Et le silence de l’Elysée sonne comme une confirmation de ces propos du Président Alassane Ouattara.

Ceux qui voulaient avoir la position d’Emmanuel Macron sur la question sont donc servis. Même si certains d’entre eux continuent de se draper d’illusions. Deux déclarations d’opposants, à titre d’exemple : Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif chargé de l’Information, de la Communication, et de la Propagande du PDCI-RDA : « Le Président Alassane Ouattara parle de convergences de vues avec le Président Macron. No Comment de l’Élysée… Ne confondrait-il pas désir et réalité ? N’oublions pas le tweet d’Emmanuel Macron en mars. Il avait salué l’annonce du Président de quitter le pouvoir après 2 mandats ».

Guillaume Soro : « Un tel homme (Alassane Ouattara, ndlr) ne pouvait que faire une entourloupe à Emmanuel Macron ! Cela fait le 2ème affront public ! Il aurait voulu ridiculiser la diplomatie française qu’il ne s’y prendrait pas autrement. Je note ici que le Président français a une bonne connaissance de la situation politique ».