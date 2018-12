Dans le cadre de la 5 e édition des Trophées Francophones du Cinéma au Cameroun, a eu lieu la signature officielle de ce nouveau dispositif de financement, qui incarne au sein de la Francophonie un nouvel élan pour la coopération cinématographique entre les cinématographies du Nord et celles de l’Afrique subsaharienne.

Une présentation aux professionnels du cinéma camerounais a été effectuée le Jeudi 14 par Magalie Armand, du CNC, à l’Institut Français de Yaoundé.

Le Vendredi 15 à 11H00 au Musée National de Yaoundé, le Ministre de la Culture du Cameroun, Narcisse Moelle Kombi, a accueilli Christophe Tardieu (CNC), Frédéric Delcor (Fédération Wallonie Bruxelles), Guy Daleiden (FilmFundLuxembourg), Pascal Delarue (Orange Studio) Linda Corneille (SACD), et Alex Moussa Sawadogo (Generation Films) pour les inviter à procéder à la signature officielle du Fonds.

En 2018, pour sa première année, le fonds sera doté d’un peu plus de 500 000 € pour soutenir la production des projets. Les apports financiers viennent du CNC, de la Fédération Wallonie Bruxelles et Wallonie Bruxelles International, du Film Fund Luxembourg, d’Orange Content et de la SACD. L’objectif du fond est de soutenir l’émergence des jeunes auteurs en Afrique francophone, les écritures et dramaturgies propres aux différents territoires d’Afrique francophone, et ainsi renforcer le dynamisme de la création à différents niveaux : cinéma de court et de long métrage, séries audiovisuelles ou contenus web. La mise en place de ce fonds devrait contribuer à renforcer le développement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle et encourager la révélation de nouveaux talents en Afrique francophone subsaharienne.

L’engagement de TV5MONDE au sein du dispositif permettra la prise en compte de la question de la diffusion des projets en amont, dès leur sélection.

Cette signature sera suivie d’un déjeuner de travail réunissant les directions du cinéma de plusieurs pays de la Francophonie (Belgique, Cameroun, France, Gabon, Luxembourg, Niger, Sénégal, Togo)

Puis les participants seront invités à la salle Canal Olympia de l’Université de Yaoundé pour y suivre la conférence présentée par Laurentine Eyebe Assiga, présidente de l’association des journalistes culturels du Cameroun « Claire Denis, une vie de cinéma », en présence de Claire Denis, présidente de la 5 e édition des Trophées Francophones du Cinéma, de Julie Gayet, vice-présidente de l’organisation de cette 5 e édition, et de nombreux invités.

A l’issue de cette conférence sera projeté au public le premier film de Claire Denis, « CHOCOLAT ».

La journée se clôturera par un diner officiel du Ministre des Arts et de la Culture du Cameroun donné à l’occasion de l’accueil au Cameroun de la 5 e édition des Trophées Francophones du Cinéma.