Sénégal : un charretier en tue un autre pour une histoire de priorité !

Le drame a eu lieu ce samedi aux environs de 18 heures, dans le traditionnel village Lébou du Sénégal, Yeumbeul. Mais que s’est-il donc passé ?

D’après le journal Les Echos, Daga G., âgé de 50 ans et Songué Nd, 30 ans, se seraient retrouvés face à face dans une ruelle trop étroite pour pouvoir faire passer en même temps les deux charrettes. Chacun se mit alors à revendiquer le sens de la priorité ; s’en suivront des menaces puis inévitablement, les deux individus en arrivèrent aux mains.

Les deux protagonistes s’échangent des coups de poing jusqu’à ce que le plus jeune, Songué, soulève littéralement Daga avant de le jeter violement au sol. Le cinquantenaire tente de se relever de sa chute mais s’affala de nouveau à terre. Développant des signes cliniques inquiétants et présentant de graves blessures crâniennes, le vieux Daga fut acheminé à l’hôpital.

Mais hélas, il succomba de ses blessures. Et quant à Songué, son présumé meurtrier, il a été appréhendé dans la même journée du samedi à son domicile et placé en garde à vue au nouveau poste de police de la commune de Yeumbeul, en plein banlieue Dakaroise. Il risque le mandat de dépôt et encourt une lourde peine de prison pour homicide, coups et blessure ayant entraîné la mort.