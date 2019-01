Sénégal : Rihanna annoncée à Dakar en février

Rihanna a annoncé la mise en place d’un important projet pour l’éducation au Sénégal, à travers l’ONG « Partenariat mondial pour l’éducation » dont elle est l’ambassadrice.

Le Sénégal se préparer à accueillir un invité de marque. Il s’agit de Rihanna, qui a annoncé la mise en place d’un important projet pour l’éducation au Sénégal, à travers l’ONG « Partenariat mondial pour l’éducation » dont elle est l’ambassadrice.

« Il y a un an, on parlait de l’importance de l’Éducation, maintenant c’est le moment de démarrer au Sénégal, le 2 février 2018 avec un projet de 375 millions de dollars (187 milliards de FCFA) », a écrit la star mondiale, sur son compte Twitter. La Conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation « Un investissement pour l’avenir », sous la présidence des chefs d’Etat français et sénégalais, Emmanuel Macron et Macky Sall, se tiendra, à Dakar, au Sénégal, les 1er et 2 février 2018. Evènement annoncé par la star sur son compte.

Toutefois, une source proche de l’organisation de l’événement, qui va regrouper près de 1000 acteurs venus du monde entier, indique qu’ils n’ont pas été informés de la venue de Rihanna.Pour Aziz Diop, étudiant à la faculté de Droit de l’Université Cheikh Anta Diop, « tant que je ne la verrai pas en chair et en os, je ne pourrai pas croire à la venue de Rihanna au Sénégal ». Pour Sophie Senghor, commerçante, « je n’en reviens pas. J’espère seulement que j’aurai l’occasion de la voir, la saluer, lui dire combien je l’adore et aime ce qu’elle fait ».