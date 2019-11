Sénégal, Maroc : que fait Macky Sall chez Mohammed VI

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, se rend au royaume du Maroc de Mohammed VI, où il est attendu ce 14 novembre 2019. Quel est l’objet de ce voyage du dirigeant sénégalais au royaume chérifien ?

Le chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, est attendu à Tanger, au Maroc, où il doit recevoir le prix de MEDAYS. Une remise du prix MEDAYS (Davos Africain) aura lieu le 14 novembre 2019, à Tanger, lors d’une cérémonie réunissant plus de 150 personnalités de renom, parmi lesquelles plusieurs chefs d’Etat, chefs de gouvernement, ministres et experts internationaux.

L’évènement organisé par l’institut Amadeus et qui a pour thème « Crise globale de confiance : faire face aux incertitudes et à la subvention » se tiendra du 13 au 16 novembre, à Tanger. Dans un communiqué, les organisateurs ont indiqué que le Forum MEDAYS 2019 « se penchera su l’ensemble des questions liées à l’élément humain face aux multiples crises et fractures actuelles dans un contexte global d’incertitudes ».

Cette 12e édition du Forum du sud « s’orientera naturellement sur l’Union Africaine et les moyens de concrétiser une vision d’intégration continentale dans le contexte de la mise en place de la ZLECA »