Le mouvement Nio lank a battun ce vendredi 31 janvier 2020, le rappel de ses troupes. C’était dans le cadre d’une mobilisation contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna. A cette occasion, c’est une foule immense qui a investi l’Avenue Cheikh Anta Diop e Dakar.

C’est par une marche autorisée et encadrée par les forces de l’ordre que le mouvement Nio lank a exprimé son courroux face à la hausse du prix de l’électricité et l’incarcération de Guy Marius Sagna. La manifestation a été marquée par la participation d’une foule énorme, qui a investi l’avenue Cheikh Anta Diop, noire de monde pour la circonstance.

Requinqués par la réussite de la mobilisation, les manifestants ont bandé les muscles, pour dire à haute intelligible voix que, « tant que Guy Marius Sagna n’est pas libéré et que le prix de l’électricité n’aura pas baissé, ils ne comptent pas baisser les bras ». Pour le député Mamadou Diop Decroix, « il faut que le pouvoir cesse d’arrêter les gens à gauche et à droite, il faut les laisser exprimer leur liberté. Macky Sall a intérêt à laisser la démocratie respirer dans notre pays. On est aujourd’hui au dialogue, mais le dialogue politique ce n’est pas pour que les droits des gens ne soient pas respectés ».

L’homme politique Babacar Diop soutient, pour sa part, qu’hier c’était le carburant et l’électricité, aujourd’hui les denrées alimentaires de première nécessité. Faut-il rester les bras croisés et laisser ce gouvernement continuer à augmenter les prix à chaque instant et à tout moment sans être inquiété ? », s’est-il interrogé, avant de répondre lui-même en ces termes : « nous disons non, nous sommes des citoyens sénégalais, nous avons l’obligation et le devoir de mener ce combat ».

Et pourtant dit-il, Macky Sall et son gouvernement n’ont jamais diminué leur train de vie. Il martèle ensuite : « il faut maintenant qu’il diminue ce train de vie pour nous donner une leçon ». Convaincu de la réussite de la marche, Simon affirme que, malgré les tentatives d’intimidation, les emprisonnements, les jeunes sont déterminés et cela montre qu’il y a une relève. Pour lui, d’autres plans d’action sont prévus allant dans le sens de l’intensification des combats, si Guy Marius Sagna n’est pas libéré et si les prix ne baissent pas.

En tout cas, il a été noté, ces derniers jours, une recrudescence des hausses sur les prix. Et au-delà de l’électricité, les coûts de l’huile, du riz et du lait ont également connu une hausse. En effet, selon le quotidien Le Témoin, le prix du bidon de 20 litres d’huile qui coûtait entre 14 500 et 15 000 est passé à 18 500 FCFA, soit une augmentation de 3 500. Pendant ce temps, le prix du bidon de 5 litres d’huile coûte entre 5000 et 5500.

Le prix du sac de lait en poudre, qui coûtait entre 42 000 et 42 500, se monnaie actuellement à 60 000 FCFA, soit une hausse de 18 000. Le prix du riz ordinaire a également flambé et le prix de la tonne est passé de 240 000 à 280 000 FCFA. C’est cette hausse qui fait que le sac est maintenant négocié entre 14 250 et 14 500 FCFA, soit 350 FCFA le kg chez le détaillant. A la fin de la manifestation aux environs de 18 heures, la foule s’est dispersée sans aucun incident.