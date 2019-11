Sénégal : la calebasse de solidarité comme instrument de promotion socio-économique

Le Réseau National des Organisations de Lutte contre la Soudure et l’Endettement (RENOLSE), avec l’appui de la coordination nationale d’Action de Carême, a mis en œuvre une trouvaille, pour assurer la promotion socio-économique en milieu rural, périurbain. Aujourd’hui, 47 670 membres ont été enregistrés, pour 203 millions mobilisés dans 2 045 calebasses à travers 9 régions du Sénégal.

L’initiative de la calebasse de solidarité (CDS) a connu une ascension fulgurante au Sénégal. Initiée par le Réseau National des Organisations de Lutte contre la Soudure et l’Endettement (RENOLSE), avec l’appui de la coordination nationale d’Action de Carême, elle s’inscrit dans la logique de l’Economie Sociale et Solidaire et aujourd’hui 47 670 membres ont été enregistrés, pour 203 millions mobilisés dans 2 045 calebasses à travers 9 régions du pays. Il s’agit d’un instrument de promotion sociale dont la cible est constituée des hommes, des femmes vivant en milieu rural, périurbain et aux revenus économiques très modestes.

La calebasse de solidarité traduit des gestes concrets de solidarité comme les prêts collectifs sans intérêts en argent ou en produits de première nécessité. La démarche est symbolisée par une calebasse qui incarne l’abondance et l’expansion. Elle est très souvent recouverte d’un morceau de tissu blanc pour la confidentialité. Les membres de la calebasse se rencontrent de façon périodique selon son règlement intérieur et « mettent la main » dans la calebasse. « Ce geste est appelé Apport Volontaire et Anonyme (AVA) qui respecte deux des principes que sont la solidarité et la confidentialité. C’est en effet une approche de proximité qui vise le renforcement de la solidarité, la réduction des inégalités et la protection contre toutes les formes d’usure. Sa finalité est de se libérer de l’endettement en mangeant à sa faim, se soigner et s’éduquer ».

La dynamique est en train d’étendre largement ses tentacules. L’illustration en est donnée par le fait qu’en 2018, il y avait 1040 calebasses et le nombre enregistré est de 2 045 soit près de 1 000 calebasses de plus en une année. Les 203 millions mobilisés ont permis d’octroyer aux membres 5 255 crédits en santé, 5 082 crédits pour la nourriture et 2 725 crédits pour l’éducation. La troisième édition de la journée nationale de la calebasse de solidarité a été célébrée à la Chambre de Commerce de Thiès, à travers une démarche de partage entre tous les acteurs. Ce qui fera dire à la Directrice de l’Encadrement de l’Economie Social Solidaire, au ministère de la Micro finance et de l’Economie Sociale et Solidaire que « des résultats palpables sont sortis de cette expérience, avec une évolution positive et effective de la calebasse de solidarité ».

Selon elle, il s’agit là d’une approche pertinente pour accompagner les couches défavorisées et il faut maintenant l’élargir et l’étendre sur l’ensemble du territoire national. Fondée en 1961, Action de Carême (ADC) qui porte toute cette stratégie, travaille dans le droit à l’alimentation, le genre et la justice climatique. Elle est une organisation d’entraide catholique basée à Lucerne en Suisse et elle intervient dans 14 pays du monde dont cinq d’Afrique. Elle marque sa présence au Sénégal depuis 1976, sur 9 régions du pays avec 13 partenaires et un en cours