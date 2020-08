Sénégal : deux candidates au Bac empêchées par leurs époux

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, deux candidates au Bac 2020, ont été empêchées de passer les épreuves de philosophie, par leurs époux respectifs. Cela s’est passé au Sénégal.

À Galoya, dans le département de Podor, un peu après Saint-Louis du Sénégal, au Nord du pays, deux candidates au baccalauréat ont été privées de l’épreuve de Philosophie, mercredi 12 août 2020. Au jury 176 du lycée où le nombre de candidats inscrits est de 176, et dont les 65,81% sont des filles, sept absences ont été constatées le jour des épreuves, dont cinq filles.

Selon Le Quotidien, journal d’informations générales au Sénégal, l’une d’elles a été conviée par son mari… enseignant, à Dakar, quelques jours avant l’anticipée de Philosophie. L’autre candidate, qui serait mariée dans la même famille que la première femme, serait tombée dans le même piège.

« Ce sont plus de treize ans d’énergie, de dépenses physiques et financières qui sont parties en fumée », se désole le superviseur, louant au passage leurs capacités intellectuelles. D’autant plus que la première s’était classée 2ème de sa classe, lors des évaluations du premier semestre.

Le Proviseur, chef de centre, constate, dans les colonnes du journal, que ces attitudes sont courantes dans ce milieu. L’élève H. L., mariée récemment, a échappé de justesse car une surveillante mandatée a réussi à convaincre sa belle-famille de la laisser passer l’épreuve.

Cette partie nord du Sénégal est principalement habitée par les Hal Pulaar, une ethnie qui reste très ancrée dans la tradition, bien que très islamisée.

Pour rappel, les épreuves anticipées de philosophie, pour le Bac 2020, se sont tenues mercredi 12 août 2020, sur l’ensemble du territoire national. Et les autres épreuves sont prévues à partir du 2 septembre 2020.