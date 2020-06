Sénégal, Covid-19 : Macky Sall retrouve la confiance des élèves et des parents

C’est un nouveau vent d’apaisement qui souffle sur le Sénégal, et une confiance renouvelée, par les élèves et leur parents, au Président Macky Sall, après la décision prise de reporter la reprise des cours, initialement prévue ce mardi 2 juin 2020, à une date ultérieure.

« Sage décision », s’exclame Coumba Cissé, mère d’un garçon de 12 ans qui devait reprendre l’école, ce mardi 2 juin 2020, en vue de préparer l’examen d’entrée en sixième et le Certificat d’études primaires. Cette mère de famille, qui dit n’avoir jamais supporté de penser que son enfant allait être jeté dans la gueule du… Coronavirus, a applaudi des deux mains la décision prise par le chef de l’Etat du Sénégal Macky Sall, de reporter, sine die, la reprise des cours dans les écoles sénégalaises.

En raison, la maladie à Coronavirus qui poursuit sa trajectoire dangereuse au Sénégal, le Président Macky Sall, dans la soirée du lundi 1er juin 2020, à travers un communiqué, annoncé le report de la reprise des cours qui devait être effective pour ce 2 juin s’agissant des élèves en classe d’examen. « Personnellement, j’avais pris la décision ne pas me rendre à l’école. Je suis les informations, et je me suis rendu compte que l’heure est très grave au Sénégal. Mon père était d’accord avec moi », a confié Ousmane Diop, élève en classe de Terminale.

Même son de cloche chez Nogaye Ndiaye qui se dit convaincue « Macky Sall a pris un sage décision en reportant jusqu’à nouvel ordre la reprise des cours. Car, actuellement, on ne sait pas quand est-ce que la maladie sera définitivement vaincue. Et nous demander d’aller à l’école dans ces conditions, avec les cas de Coronavirus qui augmentent, c’est nous envoyer au front pour mourir. J’entends certains dire que Macky Sall tâtonne, si c’est cela qu’ils appellent tâtonner, je souhaite que Macky Sall continue de tâtonner et préserver la vie des Sénégalais ».

« Je souhaite longue vie à Macky Sall, car il a montré qu’il est soucieux de la santé de ses enfants. il est le père de la Nation, et aucun père n’a le cœur à envoyer son enfant là où il peut rencontrer la mort. Macky Sall en est conscient, et en bon responsable, il a pris la décision qui s’imposait. Aujourd’hui, j peux dire avec certitude que nous avons le meilleur président au monde. Comme tout parent, j’adore mes enfants. Et toute personne qui protège mes enfants a une place de choix dans mon cœur. Je sais ce que je dis, en tant que mère », confie Rokhaya Ndao, parent d’élève.

A l’annonce de la reprise des cours pour le 2 juin, élèves et parents avaient crié au scandale. ils ne pouvaient comprendre que « Macky Sall ferme les écoles avec 10 cas de Coronavirus et veut les rouvrir » avec près de 4 000 cas de personnes détectées positives au coronavirus.