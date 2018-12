Sénégal, Conflit entre Macky Sall et Karim Wade : Mohammed VI du Maroc en médiateur

Alors que le retour de Karim Wade, candidat à la Présidentielle de 2019, au Sénégal, est soumis à des conditions exigées par le Président Macky Sall, le roi du Maroc, Mohammed VI jouerait les bons offices pour éviter que les choses ne s’embrasent.

A Dakar,

Le roi Mohammed VI médiateur dans le conflit qui oppose le Président du Sénégal, Macky Sall, à Karim Wade, fils de l’ancien chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade ? C’est l’information fournie par la presse sénégalaise. Selon les journaux de ce pays d’Afrique de l’Ouest, Karim Wade et Macky Sall se seraient rencontrées à Paris, en marge du Groupe consultatif, pour voir comment arrondir les angles. Et ce, grâce à la médiation du Président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, mais aussi et surtout, celle de Mohammed VI, roi du Maroc.

Dans le but d’éviter la tension que pourrait engendrer une descente imminente de Karim Wade au Sénégal, comme annoncé, le souverain du Maroc aurait proposé une offre de séjour au fils de l’ancien Président du Sénégal. Sauf que Karim Wade aurait décliné cette offre. Le journal Rewmi, qui cite ses sources, indique que Karim Wade pourrait débarquer à Dakar à tout moment, parce que déterminé à lever tout obstacle à sa candidature à la prochaine Présidentielle sénégalaise, qui se jouera le 24 février 2019.

S’il revient au Sénégal sous peu, Karim Wade, exilé à Dubaï depuis son élargissement de prison, violerait le protocole de Doha, qui stipulerait que Wade-fils devait rester loin du Sénégal jusqu’en 2021. Au cas contraire, il va subir, comme l’a annoncé le Président Sall, une contrainte par corps, pour devoir au trésor public, une somme d’environ 130 milliards de FCFA. Laquelle somme, Doha serait prête à payer. Affaire à suivre.