Sénégal : ce roi particulier (si différent de Mohammed VI) en visite chez Macky Sall

Qui est ce roi de ce pays d’Afrique, si particulier et si différent du souverain marocain, Mohammed VI, qui a rendu visite au chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall.

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a eu droit à une visite pas comme les autres. Disons, un hôte pas du tout comme les autres. Il s’agit en effet du roi de l’Eswatini (ex-Swaziland), Mswati III, qui a séjourné dans ce pays d’Afrique de l’Ouest du 4 au 5 juillet 2019. Macky Sall et son hôte ont visité ensemble, vendredi, la plateforme industrielle internationale de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal.

Selon l’APS, Macky Sall et son hôte ont été accueillis par le ministre sénégalais de l’Industrie, Moustapha Diop, le directeur de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI), Momath Bâ, et le directeur général de l’APIX, l’agence chargée des grands travaux et des investissements de l’Etat, Mountaga Sy. Le but de cette visite, ajoute le site, qui cite la présidence sénégalaise : « raffermir davantage les excellentes relations d’amitié et de coopération entre la République du Sénégal et le Royaume de l’Eswatini ».

A noter que contrairement à son homologue du Maroc, le roi Mohammed VI, qui lui est divorcé, le roi de l’Eswatini a… quatorze épouses, s’il vous plaît. Le recordman mondial des dirigeants. Au mois de mai dernier, un journal, le Zambian Observer, avait attribué au roi Mswati III la volonté d’imposer aux hommes de son pays d’épouser au moins deux femmes. Et que les récalcitrants encouraient des peines de prison. Information qui a vite été démentie par les autorités de l’Eswatini.