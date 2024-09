Sénégal : bientôt une néo-banque pour révolutionner les transferts d’argent

Le Sénégal s’apprête à lancer une néo-banque digitale pour faciliter les transferts d’argent et soutenir la diaspora dans ses investissements.

Le paysage financier sénégalais s’apprête à vivre une véritable révolution. Une néo-banque, entièrement digitale, sera bientôt lancée par le gouvernement en collaboration avec la Banque Nationale de Développement Économique (BNDE). Cette initiative promet de faciliter la vie des Sénégalais de l’extérieur en leur offrant des services bancaires innovants et adaptés à leurs besoins spécifiques. Ce projet suscite déjà beaucoup d’espoir, notamment pour les transferts d’argent et les investissements depuis l’étranger.

Une néo-banque pour les sénégalais de la diaspora

Le secrétaire d’État en charge des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, a annoncé l’ambitieux projet de création d’une néo-banque pour répondre aux besoins financiers des Sénégalais résidant à l’étranger. L’objectif principal est de permettre à la diaspora de domicilier leurs salaires, d’investir dans leur pays d’origine et de réaliser des opérations bancaires sans avoir à se déplacer. Cette initiative fait écho aux tendances actuelles où les services bancaires traditionnels sont progressivement remplacés par des solutions entièrement numériques.

Une banque en ligne entre simplicité et accessibilité

Contrairement aux banques traditionnelles, les néo-banques offrent une accessibilité accrue grâce à leur modèle 100 % digital. Les Sénégalais de l’extérieur pourront ainsi ouvrir des comptes, gérer leurs finances, et transférer de l’argent via une simple application mobile. Cette flexibilité permet de simplifier les démarches administratives et de garantir une plus grande réactivité dans les opérations financières, notamment pour les transferts internationaux.

Les transferts d’argent de la diaspora représentent une part importante de l’économie sénégalaise, atteignant des sommets impressionnants de 2 000 milliards FCFA par an. La mise en place de cette néo-banque va permettre de réduire les coûts de transfert, estimés entre 8 à 10 % des montants transférés, ce qui constitue une manne non négligeable pour les Sénégalais et l’économie du pays. Amadou Chérif Diouf espère que cette plateforme renforcera les investissements des Sénégalais de l’étranger tout en offrant des services bancaires plus compétitifs.

Une ambition internationale

Au-delà des frontières sénégalaises, le gouvernement ambitionne de faire de cette néo-banque une plateforme internationale. En plus de sa licence africaine, une licence européenne est en préparation pour offrir ses services à l’échelle mondiale. Ce projet représente un pas stratégique pour capter et sécuriser les fonds de la diaspora et permettre à cette dernière de participer activement au développement économique du Sénégal sans avoir à se déplacer physiquement.