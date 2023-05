Sénégal : Anonymous ou Mysterious Team, qui a attaqué les sites de l’État ?

Une cyberattaque a paralysé plusieurs sites internet de l’Etat du Sénégal. Parmi les impactés figurent ceux de la Présidence sénégalaise. L’attaque informatique a été revendiquée.

Plusieurs sites internet, dont ceux de la présidence de la République sénégalaise et du Gouvernement, ont fait l’objet d’une cyberattaque. Celle-ci a été revendiquée, ce samedi 27 mai, par un groupe dénommé « Mysterious Team », dans un message publié sur Twitter. Selon les termes de la revendication, il s’agit d’un avertissement lancé au chef de l’État, Macky Sall.

Une attaque informatique nommée DDoS

Le groupe de hackers se dit « solidaire avec les citoyens du Sénégal qui sont déterminés à exercer leur droit de choisir librement leur prochain dirigeant ». Un message en lien avec la prochaine élection présidentielle prévue en 2024. A cette élection, aucune certitude sur la participation du Président Sall, qui campe sur son « ni Oui ni Non », objet de tension dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

L’opposition reproche à Macky Sall de vouloir faire sauter les verrous en briguant un troisième mandat « anticonstitutionnel ». L’objet de cette attaque informatique qui a paralysé les sites du Gouvernement ? Tout porte à le croire. Et selon Abdou Karim Fofana, porte-parole du Gouvernement sénégalais, « il s’agit d’une attaque informatique nommée DDoS (Distributed Denial of Service attack) ».

Le groupe de hackers « Anonymous » ?

« C’est une attaque informatique qui consiste à submerger avec des quantités massives de trafic, en saturant la bande passante de la ressource du site attaqué… Les acteurs de cette attaque se font passer pour le groupe de hackers « Anonymous », connu pour avoir atteint d’autres infrastructures d’État dans le monde », a-t-il en outre souligné, assurant que les équipes techniques sont mobilisées pour rétablir la situation.

Cette cyberattaque intervient alors que la tension est perceptible au pays de la Téranga. En effet, l’opposant Ousmane Sonko, candidat déclaré à la Présidentielle de 2024, risque d’être frappé par une inéligibilité. Ce, en raison de sa condamnation en appel à six mois de prison avec sursis. C’est le verdict rendu dans une affaire de diffamation contre le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. L’affaire est sur la table de la Cour de Cassation.

Assaut final de Sonko contre Macky

Alors que le verdict de son procès, dans une affaire de viol sur la jeune masseuse Adji Sarr est attendu le 1er juin, Ousmane Sonko a entrepris une marche sur Dakar. Une caravane qui a quitté la ville de Ziguinchor où l’opposant est maire, avec pour objectif d’arriver à Dakar. L’opposant parle d’assaut final contre le pouvoir du Président Macky Sall. Au moment où nous mettions sous presse, la caravane était à Diaobé, une ville du Sud du pays.

Dans la journée de vendredi, des heurts ont éclaté entre les sympathisants de l’opposant et les forces de l’ordre. On parle d’un bilan provisoire d’un mort et plusieurs blessés. D’autres tensions sont à craindre lors de cette « Caravane de la Liberté ». D’autant que les jeunes de la mouvance présidentielle ont menacé de bloquer la caravane initiée par Sonko, une fois que celle-ci arrive à Kaolack (ville du centre).