Plusieurs dirigeants du monde entier ont réagi suite au violent séisme qui a frappé le Maroc, cette nuit. Emmanuel Macron, Joe Biden, Vladimir Poutine, Xi Jinpin, Rrecep Tayyip Erdogan et autre Jose Manuel Albares ont réagi. De même que la Grande-Bretagne et l’Union Africaine.

Le Maroc compte ses morts. Au moins 820 personnes ont péri suite au séisme qui a frappé le pays, dans la nuit de vendredi à samedi. Les secours s’organisent dans le pays et les propositions venant de l’extérieur ne manquent pas. De même, les messages de soutien et de compassion affluent. « Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours », a indiqué le Président français, Emmanuel Macron.

Après Macron, XI Jinpin et Biden

« Au nom du gouvernement et du peuple chinois, je voudrais exprimer ma profonde tristesse pour les victimes et mes sincères condoléances aux familles », a dit Xi Jinpin. « Je suis convaincu que sous la direction de Sa Majesté le Roi, le gouvernement et le peuple marocains seront en mesure de surmonter l’impact de cette catastrophe et de reconstruire leur patrie dans les plus brefs délais », a ajouté le dirigeant chinois.

De son côté, le Président américain, Joe Biden, s’est dit « profondément attristé par les vies perdues et par la dévastation causée par le tremblement de terre au Maroc… Les États-Unis s’efforcent d’assurer que les ressortissants américains au Maroc sont en sécurité ». Par ailleurs, Washington se dit « prête à apporter toute assistance nécessaire au peuple marocain ». Le Président russe, Vladimir Poutine, n’a pas été en reste.

Poutine, Albares au chevet du Maroc

« En Russie, on partage la peine et le deuil du peuple ami marocain », a déclaré le Kremlin. Dans son adresse, Vladimir Poutine a présenté ses « sincères condoléances pour les conséquences tragiques du séisme dévastateur. Idem pour le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, qui compatit à la douleur du peuple marocain. « Ce qui est important pour l’instant, c’est de sauver le plus grand nombre de vies », a indiqué Madrid.

« L’Espagne a proposé au Maroc, s’il l’estime nécessaire, à la fois des équipes de secours. Ce qui est en ce moment le plus important. Mais aussi son aide pour la reconstruction, une fois que ce moment sera passé », a déclaré le ministre espagnol. Jose Manuel Albares a assuré que l’Unité militaire d’urgence de l’Espagne, ainsi que ses agences d’aide et son ambassade se tenaient à la disposition du Maroc.

tristesse en Grande-Bretagne et enTurquie

« Le Royaume-Uni continue de soutenir les ressortissants britanniques dans la région » a indiqué le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. « Nous nous tenons prêts à aider nos amis marocains de toutes les manières possibles », a ajouté le chef de la diplomatie britannique. Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé ses « condoléances au peuple marocain frère et le soutien de la Turquie ».

« J’adresse mes vœux de rétablissement à tous les Marocains touchés par le séisme désastreux qui a eu lieu au Maroc ». C’est le souhait fait par Erdogan, qui insiste sur l’amitié et la fraternité avec le Maroc. « Que Dieu ait pitié de ceux qui ont perdu la vie, et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Nous soutenons nos frères marocains par tous les moyens dans cette journée difficile », a écrit le Président turc.

Moussa Faki Mahamat au nom de l’UA

« J’ai appris avec une grande douleur les conséquences tragiques du séisme qui a frappé le royaume du Maroc. J’exprime mes profondes et sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, au peuple marocain et aux familles des victimes », a déclaré Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union Africaine. Actuellement, c’est la consternation au Maroc et à l’étranger.

En effet, les milliers de Marocains résidant à l’étranger sont dans l’angoisse à la suite de ce tremblement de terre. Les réseaux sociaux s’enflamment avec des quêtes d’informations sur des proches restés au pays. Beaucoup d’émigrés marocains sont, en effet, sans nouvelles de certains de leurs proches. Ceux qui le peuvent tentent de regagner le pays afin d’apporter leur assistance.