Sarah El Haïry : parcours d’une figure montante du MoDem pressentie pour intégrer le gouvernement Bayrou

François Bayrou, fraîchement nommé Premier ministre d’Emmanuel Macron, pourrait bien faire appel à Sarah El Haïry pour composer son gouvernement. Déjà reconnue pour son engagement et son parcours atypique, cette députée de Loire-Atlantique d’origine marocaine incarne une France moderne et plurielle.

Née le 16 mars 1989 à Nantes de parents marocains, son père est médecin et sa mère cheffe d’entreprise, Sarah El Haïry revendique sa double culture comme une richesse et un moteur de son engagement. Ses origines berbères, ancrées dans les montagnes du Rif, et son parcours républicain français symbolisent cette capacité à construire des ponts entre les identités.

Élue députée de Loire-Atlantique en 2017, elle est réélue en 2022 dans la 5e circonscription avant de perdre son siège en juin 2024 lors de la dissolution de l’Assemblée Nationale par Emmanuel Macron. Son engagement au sein du Mouvement Démocrate (MoDem) lui permet d’accéder rapidement à des postes ministériels. Nommée secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement en juillet 2020 dans le gouvernement Castex, elle poursuit son action comme ministre déléguée chargée de l’Enfance et de la Jeunesse dans le gouvernement Borne, puis dans celui d’Attal, ce qui en fait une référence dans son domaine.

Des actions concrètes pour la jeunesse

Sarah El Haïry s’est illustrée par plusieurs réalisations majeures au service des jeunes. Parmi ses mesures marquantes :

Le déploiement du Service National Universel (SNU), dont elle a fait une priorité de son action ministérielle. « Le SNU est un projet de société qui vise à recréer ce moment de cohésion nationale« , déclarait-elle en 2022. Sous son impulsion, le nombre de participants est passé de 2 000 en 2019 à plus de 40 000 en 2023.Le renforcement du Pass’Sport, une allocation de rentrée sportive pour les jeunes, facilitant l’accès à des activités sportives.

La mise en place du Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), un parcours intensif d’accompagnement vers l’emploi pour les jeunes en difficulté d’insertion.

En tant que porte-parole du MoDem, elle s’est distinguée par ses prises de position sur la laïcité et l’égalité des chances, notamment lors des débats sur la loi confortant le respect des principes de la République.

Une nomination stratégique pour le gouvernement Bayrou ?

Envisager Sarah El Haïry au sein du gouvernement de François Bayrou semble logique. Fidèle du nouveau premier Ministre, elle a, malgré son jeune âge, une grande expérience ministérielle. En outre, sa nomination illustrerait la volonté de poursuivre le renouvellement les visages politiques et de répondre aux aspirations d’une société multiculturelle. Elle incarne cette jeunesse engagée, capable de conjuguer identités multiples et fidélité aux valeurs républicaines.

François Bayrou, connu pour sa vision centriste et humaniste, trouverait en Sarah El Haïry une alliée idéale pour promouvoir une France unie dans sa diversité. Une telle nomination pourrait être perçue comme un tournant vers une politique plus inclusive et représentative des réalités contemporaines.