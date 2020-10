Salvador de Bahia, l’africaine

L’envie de visiter l’une des villes coloniales les mieux conservées au Brésil est plus forte que la chaleur qui se laisse éprouver lorsqu’on se rend à Salvador, capitale de l’État de Bahia, une région qui conserve encore ses racines africaines et qui brûle justement en ce moment sous la chaleur du printemps.

La culture, la plage et la fête est une combinaison captivante pour le voyageur. D’autant plus s’il s’agit d’une destination épicée de fortes traditions qui continuent de prévaloir.

La ville ressemble à une maquette d’architecture baroque, les caractéristiques urbaines de cette ancienne colonie portugaise étant demeurées jusqu’à l’heure actuelle, ce qui a amené l’UNESCO à la déclarer site du patrimoine mondial.

Juste dans le secteur de haute ville, à Pelourinho, on retrouve de belles maisons peintes de couleurs vives et gaies, ainsi que le Musée afro-brésilien (avec sa précieuse collection de pièces religieuses de Bahia et d’Afrique ), l’église de San Francisco (avec ses intérieurs en or), la Praça da Sé et la cathédrale(construite en 1657 ).

L’ ascenseur Lacerda est un ascenseur Art Déco reliant le quartier historique( haute ville ), avec la partie moderne ( basse ville). Il peut transporter 50 000 personnes par jour.

Les Bahianaises et le Candomblé

Dans ce secteur, on peut régulièrement apercevoir des femmes de forte corpulence à la peau foncée et vêtues de robes blanches évasées connues sous le nom de Bahianaises. Ce sont elles qui préparent l’acarajé, un plat typique de Bahia, une sorte de pain fait avec une pâte constituée d’un mélange de petits pois, de crevettes et d’oignons, le tout frit dans de l’huile de palme et servi dans une sauce au poivre. Un sandwich qui vaut la peine d’essayer, accompagné d’un jus de maracuyá (fruit de la passion).

En ce qui concerne les traditions de Salvador, le candomblé est l’une des religions afro-brésiliennes dont les rites sont célébrés dans l’église de Notre-Dame du Rosaire des Noirs , construite pour que les esclaves aient un endroit pour professer leurs cultes.

À l’époque coloniale les noirs ne pouvaient pas pénétrer dans une autre église. On peut entendre ici de partout, les vibrations des tambours et des chants. Le rythme de la percussion se fait plus rapide et on sacrifie en général un coq au nom de Iemajá, la déesse de la mer. Si vous voulez vous faufiler dans l’une de ces fêtes, n’hésitez pas à le faire, car c’est une expérience de syncrétisme africain sur les côtes américaines. Bien évidemment, nous vous demandons de faire preuve d’un grand respect tout au long du rituel.

À l’ Igreja de Nosso Senhor do Bonfim ( Église de Notre Seigneur de Bonfim – construite en 1756 ) se vendent les bracelets » miraculeux » colorés. Si vos désirs sont satisfaits, vous êtes obligés d’y retourner pour rendre grâce.

Capoeira

Près du phare de la Barra, sont réalisées des présentations de la capoeira, cet art martial africain que les esclaves utilisaient contre leurs propriétaires. Il fut interdit au Brésil, ce qui entraina sa fusion avec d’autres rites et des chants que les Africains gardaient secret jusqu’à ce que la version actuelle produise des variantes et les roues de combat spectaculaires.

Dans ce sport, on peut souvent entendre les sons du tambourin et du berimbau (instrument fait d’un arc en bois et d’un fil de tension, qui lorsqu’on le bat attire en rythme avec un bâton, provoque de fortes vibrations ), et dans le même temps on peut entendre le cantique : » ue de Parana , Parana ue » . Deux joueurs se lancent et donnent un spectacle d’acrobaties , de coordination et de la dextérité .

Dans la partie basse de la ville se trouve le Mercado Modelo, qui est l’endroit idéal pour acheter des souvenirs et des Chacharas à des prix raisonnables. Le tambour ‘djembe’ est un élément caractéristique de la ville. On trouve au centre ville un monument qui le célèbre. Rentrez dans une maison et ne soyez pas surpris si soudainement une divinité africaine s’empare de vous pendant un moment pour vous transformer en un interprète expert du rythme qui entraîne facilement des gens vers une transe esthétique .

Axé et Caipiriña

Sous une tente, à l’approche de la tombée de la nuit, un groupe joue l’axé, le genre musical le plus populaire dans cette partie du Brésil et qui peut être assez collante pour quiconque aime danser. Si au rythme vous ajoutez une délicieuse caipiriña (boisson typique locale, préparée avec de l’eau-de-vie, du jus de citron et du sucre), le résultat peut être explosif, pour ne pas dire ardent.

En ce qui concerne les plages, il y en a pléthore, et toutes sont d’une telle beauté. De Flamengo à Praia Porto da Barra et Flamengo, il y a 50 kilomètres de plages, parfaite pour prendre du soleil, surfer et contempler les sculptures des concurrent(e)s. Ah, et vous pouvez aussi jouer au football, l’activité préférée des locaux.

