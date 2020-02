Saint-Valentin : les parfums qui font craquer

La séduction est aussi une affaire de nez. Pour la Saint-Valentin, Beautés d’Afrik vous propose des parfums indémodables qui ne pourront laisser indifférent(e) l’élu(e) de votre cœur. Une sélection pour femmes et pour hommes de fragrances épicées, chaudes et subtiles… Envoûtement assuré !

Sélection pour les femmes :

Chantal Thomass : séduire avec classe

Idéal pour séduire un homme sensible à votre charme, mais qui n’ose pas passer à l’action. Chantal Thomass est un parfum subtilement épicé. Ce qui lui confère une agréable légèreté. Il est sexy aussi, un peu à l’image de la bouteille qui le contient. Un plaisir exquis pour les sens, enivrant à souhait. Tout pour lui faire tourner la tête.

Emporio Armani Elle : la douceur charnelle

Soirée câline en perspective ? Emporio Armani Elle mettra votre homme dans de bonnes dispositions, même si, avant de vous retrouver, il a joué un match de foot avec ses amis. Ce parfum vanillé, chaud et suave lui donnera envie, à n’en pas douter, d’improviser une troisième mi-temps brûlante… Et pourquoi pas une quatrième, ce parfum tient si bien au corps.

Kenzoki : la sensualité par le riz

Ce n’est pas un parfum, mais c’est tout comme. Alors Beautés d’Afrik a tenu à faire un clin d’œil à l’eau bienfaitrice sensuelle de Kenzoki, à la vapeur de riz… « Une odeur de riz, ça va plutôt le faire fuir », me direz-vous. Détrompez-vous ! Le parfum de cette eau corporelle est gourmand et même légèrement sucré. Accompagnez-le d’une tenue sexy-sans-en-avoir-l’air et le tour est joué !

Sélection pour les hommes :

Allure by Chanel : délicieusement sensuel

Ça fait des mois que vous ne savez pas comment faire pour qu’elle vous remarque. Chanel a trouvé la solution avec Allure. Un parfum à la fois frais et chaud, vigoureux et tonique. En somme, « mâle à souhait ». Celle qui fait battre votre cœur cherchera forcément quel est l’homme de goût dont la peau laisse échapper ces effluves virils. Le Must pour un premier contact.

Cerruti Image : fraîcheur sage

Frais, gai et légèrement poiré, Cerruti Image vous sera indispensable pour attirer la femme convoitée comme si de rien n’était. Il sera très certainement un allié de poids pour susciter discrètement chez elle l’intérêt à votre égard. Elle sera séduite en moins de temps qu’il ne le faut pour le dire. Et elle n’aura pas remarqué que c’est vous qui étiez intéressé en premier !

Pi de Givenchy : senteur « douce-folie »

Pi de Givenchy ne donnera qu’une envie à votre élue : se blottir dans vos bras et ne pas s’en déloger… Son atout : sa senteur vanillée qui, couplée à la chaleur de votre peau, s’intensifie pour captiver les sens. Conquise, la femme choisie devrait se laisser aller à un brin de folie. Indispensable pour passer une soirée intensément savoureuse, sinon amoureuse.