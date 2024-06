Sabrina Ouazani et Djanis Bouzyani : un rapprochement algéro-marocain ?

Depuis quelques semaines, la rumeur enfle : Sabrina Ouazani et Djanis Bouzyani seraient en couple. Une information confirmée par un baiser ce week-end à Roland Garros.

Ce n’est plus un secret, les deux acteurs ont été aperçus à plusieurs reprises ensemble, notamment dans les tribunes de Roland-Garros le 1er juin dernier. Sur les photos, les deux comédiens apparaissent très complices, échangeant des gestes tendres et des baisers. Si aucun des deux n’a officialisé la relation pour le moment, il ne fait aucun doute qu’il y a une forte connexion entre la Franco-Algérienne et le Franco-Marocain.

Sabrina Ouazani est une actrice française révélée au grand public dans les films d’Abdellatif Kechiche L’Esquive, pour lequel elle a été nommée au César du meilleur Espoir féminin et La Graine et le Mulet. Née le 6 décembre 1988 à Saint-Denis, elle a joué dans de nombreux films et séries télévisées, dont « Pattaya », réalisé par son ex-conjoint Franck Gastambide.

Djanis Bouzyani, quant à lui, est un acteur français d’origine marocaine, connu pour son rôle dans le film « L’Assaut » en 2011. Né le 16 novembre 1992 à Nanterre, il a commencé sa carrière en tant que danseur avant de se lancer dans le cinéma. Il a joué dans de nombreux films et séries télévisées et est aussi scénariste. Il a été récemment dans la rubrique people des journaux pour son aventure avec Hiba Habouk, l’ex femme d’hakimi.

Un rapprochement algéro-marocain

Tous deux sont des acteurs français talentueux et populaires. Is sont d’origines différentes, l’Algérie et le Maroc. Alors que leurs pays sont en rivalité et tension permanente ces dernières années, leur couple est symbolique. Il représente la réussite en France des jeunes issus de la diversité.

« Ça a été un long chemin pour nous voir, nous les acteurs d’origine maghrébine ou autre, dans des rôles qui ne sont pas liés à nos catégories socio-culturelles, confessions religieuses ou origines. » Sabrina Ouazani dans #CàVous pic.twitter.com/yVZqqKHSSJ — C à vous (@cavousf5) May 27, 2024

Leur relation, si elle se confirme, symboliserait un rapprochement entre les cultures algérienne et marocaine, deux nations souvent perçues comme rivales mais partageant de nombreux traits communs en termes de culture et d’histoire. Ainsi leur couple semble être apprécié par leurs fans.

À Roland-Garros, le spectacle est sur le court, mais aussi en tribunes. Ce samedi 1er juin, Sabrina Ouazani a assuré le show.

➡️ https://t.co/P4uYfUWlBm https://t.co/P4uYfUWlBm — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) June 2, 2024

L’avenir dira s’ils officialiseront leur relation et s’ils dureront dans le temps, mais pour l’instant, il est clair qu’ils sont très heureux ensemble.