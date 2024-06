Rwanda : William NTWARI, le journaliste ressuscité par « Rwanda Classified » !

Le temps des miracles n’est pas encore terminé ! Qui aurait cru qu’après un an et demi de la mort du journaliste William Ntwari, les médias du monde entier, non les moindres, pourraient à ce point se mobiliser pour plaider sa cause ?

L’enquête intitulée « Rwanda Classified », regroupant 50 journalistes issus de 11 pays, répartis dans 17 médias majoritairement européens, a mené une investigation sur le régime répressif de Kigali, sous la coordination du collectif « Forbidden Stories ». Le but était, entre autres, de poursuivre, selon leurs propos, le travail entrepris par William Ntwari, mort dans des conditions très suspectes.

On était tellement habitué au silence des grands médias qu’on ne pouvait envisager une seconde un changement d’attitude médiatique si soudain. Le harcèlement, l’appauvrissement, l’emprisonnement, l’empoisonnement, la disparition et la mort des voix critiques rwandaises ne semblaient étonner personne. Seuls quelques Rwandais et étrangers téméraires ont toujours crié au secours, s’adressant à un monde déserté ou peuplé de sourds et d’aveugles. Et voilà que soudain, les aveugles recouvrent la vue et les sourds entendent.

Des mensonges éhontés

N’est-il pas un miracle de voir un événement d’une telle ampleur surgir de nulle part et surprendre tout le monde ? Ce, alors même que certains médias occidentaux, manipulés, commençaient à justifier l’envoi de migrants britanniques au Rwanda. C’est effarant de lire ou d’entendre que, suite au génocide, le Rwanda n’est plus habité et a donc besoin de nouveaux peuples pour occuper ses terres vides !

De quelle ignorance jouit-on pour ne pas savoir que ce petit pays est actuellement surpeuplé ? Sur 26 000 km², moins grand que la Bretagne, le Rwanda est habité, à ce jour, par plus de 12 millions d’habitants. Le Rwanda a-t-il besoin de rajouter de la misère à la misère, tant on sait justement que la rareté des terres a toujours été le nerf des guerres cycliques rwandaises ?

Pour revenir aux acteurs de l’enquête « Rwanda Classified », ces derniers ont ressuscité les idées du journaliste William Ntwari. Ce dernier était la pointe de l’iceberg d’un système qui ne tolère aucune défiance au narratif officiel. Toute tentative de critique est réprimée, fût-elle bienveillante, quelle que soit la localisation géographique.

D’autres cas similaires ont été déplorés sans qu’il y ait formellement une véritable mobilisation collective. Le célèbre chanteur Kizito Mihigo est de ceux-là qui auraient alerté le monde entier sans attendre la nième victime.

De toute manière, rien ne surprend les Rwandais qui meurent depuis trois décennies aux yeux de la communauté internationale frustrée ou détournée par des intérêts furtifs, au détriment de l’humanisme et de la raison.

L’enquête « Rwanda Classified » change-t-elle la donne ?

Pour répondre, on ne peut que se référer à l’historien britannique Eric Hobsbawm (mort en 2012), dont les propos sont on ne peut plus clairs : « Il faut continuer à dénoncer et à combattre l’injustice sociale. Le monde ne guérira pas tout seul. »

J’ai moi-même écrit récemment qu’« Il n’y a rien de pire que de s’habituer au mal infligé à l’être humain ou de chercher à le normaliser ».

L’enquête « Rwanda Classified », n’en déplaise à ceux qui ne sont pas d’accord, a son mérite d’être à la fois une mobilisation pour la cause humaine et un outil de référence.

À bon entendeur !

Notes

(1) Ce passage biblique inspire en ce moment quelques médias qui ont résisté aux manipulations (article de Marianne : « Rwanda Classified » : miracle, les aveugles recouvrent la vue sur la tragédie rwandaise !)

(2) Faustin Kabanza : « Rwanda-Congo : une région qui tue et qui meurt depuis 30 ans ! »