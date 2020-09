Rwanda : Paul Kagame affiche sa première petite-fille

Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, est un nouveau papy très heureux. Il a passé une journée avec sa première petite, qui a vu le jour au mois de juin dernier. Sa fille Ange, qui vient de goûter au bonheur d’être maman, a rappelé au Président rwandais qu’elle et sa famille l’aimaient plus que tout.

Le Président rwandais Paul Kagame a été défini par beaucoup à travers le monde, en tant que pionnier qui valorise la croissance de son pays. En Afrique, son nom rime avec développement et innovation. Enfin, le chef a ajouté une nouvelle plume à sa casquette. Kagame, qui est devenu grand-père en juin 2020, a présenté sa précieuse petite-fille au monde et les internautes ont commenté les photos, avec beaucoup d’admiration et de sympathie.

Le grand-père adoré s’est accroché à sa petite fille et a exprimé à quel point son ange le rendait heureux. Il avait passé une journée avec la princesse de sa fille et avait un sourire qui courait d’une oreille à l’autre. La fille de Kagame, Ange, qui lui a donné une petite-fille, a répondu au tweet de papa avec : « nous t’aimons grand-père » et cela a laissé les gens avec une sensation chaleureuse.

Cette image a marqué plus d’un temps dans le monde virtuel. Pour au moins une journée, le Président rwandais, Paul Kagame, a abandonné sa nature, sa personnalité qui fait qu’il est qualifié de dur et a semblé très doux, lorsqu’il tenait sa petite fille, délicatement comme un œuf.

À rappeler qu’Ange Kagame (27 ans), s’est mariée avec son petit ami de longue date, Bertrand Ndengeyingoma. La première fille de Kigali a organisé une cérémonie traditionnelle en décembre 2018. Elle et son mari se sont présentés à l’événement vêtus de tenues traditionnelles idylliques.