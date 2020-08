Rwanda : le gouvernement dénonce la présence des militaires ougandais sur son sol

C’est un nouveau tournant dans le conflit entre le Rwanda et l’Ouganda. Kigali a dénoncé l’entrée frauduleuse des troupes ougandaises sur sol. Dans un entretien avec les médias de la place, Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères a indiqué que ces militaires ougandais sont à la base de plusieurs enlèvements des citoyens rwandais depuis leur entrée en juillet dernier.

Le conflit entre le Rwanda et l’Ouganda est loin d’atteindre son épilogue. Ce 12 août, le gouvernement rwandais, par le canal de son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, s’est dit inquiet de la présence des militaires des Forces de défense du Peuple ougandais (UPDF) sur son sol. Selon M. Biruta, ces militaires rançonnent et enlèvent des citoyens rwandais.

« Nous pouvons également dire qu’il y a effectivement eu des incidents à la frontière où les organes de sécurité rwandais ont tiré sur des passeurs ougandais, qui résistaient violemment à l’arrestation par les organes de sécurité, après être entrés illégalement au Rwanda. Ce n’est pas nouveau, c’est une vieille histoire et cela a été rapporté et vous avez également vu ces dernières semaines de nombreux incidents de l’UPDF entrant au Rwanda, enlevant des Rwandais pour les amener en Ouganda, en vue d’exiger des rançons pour leur libération », a-t-il déclaré.

Minister @Vbiruta just held a press conference with local, regional and international media. Various issues of national and regional interest were covered. pic.twitter.com/NEIiwINYh7

