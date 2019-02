Rwanda : à Kigali, TV5 AFRIQUE fête ses 25 ans !

TV5 Afrique est actuellement la chaîne la plus regardée et la plus thématisée des 9antennes du groupe TV5 Monde. Elle est également la 1ère chaîne internationale en Afrique francophone. Les statistiques révèlent que 9 personnes sur 10 connaissent TV5 Monde en Afrique francophone et elle est aussi présente dans 48 pays africains où on compte environ 14 millions de foyers qui reçoivent la chaîne.

En effet TV5 Afrique est devenue depuis sa création en 1992 une chaîne incontournable sur le continent africain, aujourd’hui la chaîne compte environ 29millions de téléspectateurs (en audience hebdomadaire). Elle regroupe 53,5% des téléspectateurs de 15ans et plus (en audience hebdomadaire) et ainsi la chaîne occupe la 1ère place au Mali avec 53,2% de téléspectateurs sur les 15ans et plus (en audience hebdomadaire) ainsi qu’en République Démocratique du Congo où le chiffre atteint 74,5%.

Sa notoriété sur le continent s’explique par sa capacité à s’adapter à son audience. Effectivement toutes les 40heures de programmes de TV5 Afrique sont sous-titrés en Anglais depuis 2009 et cela est un élément pouvant expliquer son succès dans autant de pays africains, même les pays anglophones. Elle est aussi la 2ème chaîne internationale en Afrique francophone la plus regardée par les cadres et les dirigeants. Mais c’est aussi une chaîne qui s’adresse à un public plus jeune; depuis 2016 Tivi5MONDE, chaîne ludo-educative destinée aux 4-13ans, est venue renforcer l’offre de la chaîne avec pour but d’accompagner la démographie africaine dans sa connaissance et son usage de la langue française.

Mis à part ses programmes qui s’adaptent à toutes les tranches d’âge, depuis sa création en 1992, la chaîne n’a cessé de mettre en avant le continent africain. En 1994, on note le premier décrochage hebdomadaire « Afrique » de deux heures, en 2003 est lancé le JT Afrique, en 2006 commence la diffusion des premières séries africaines et l’année 2017 est marquée par le lancement de la chaîne Art de Vivre TV5MONDE STYLE.

Ainsi, la chaîne francophone fête ses 25ans d’existence sur le continent africain, mais également 25ans de pragmatisme où la chaîne ne cesse d’innover pour s’adapter à un continent en pleine évolution tout en satisfaisant son audience.