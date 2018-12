Rugby : l’Afrique du Sud domine largement la France 37-15

L’Afrique du Sud a battu la France 37-15 au Kings Park de Durban ce samedi 17 juin, un score quasiment identique à celui du match de la semaine dernière 37-14. Les Springboks continuent leur rétablissement et mènent deux victoires à zéro avant la dernière rencontre samedi prochain à Johannesburg.

La France à fait illusion quelques minutes en début de match, ouvrant le score par un essai de Spedding dès la 3eminute sur la première attaque. Mais ensuite les Springboks ont joué avec une rigueur clinique pour atteindre la mi-temps avec une large avance 23-7. Les Springboks ont ensuite très sérieusement défendus en ébut de seconde période avant de conclure le match par plusieurs essais.

C’est lla deuxième victoire successive de l’Afrique du Sud sur la France et une confirmation du renouveau des Boks après une année 2016 catastrophique qui les a vu perdre huit de leurs 12 tests matchs.

Le score est quasi identique au premier test de Pretoria – 37-14 même si la France où Bernard Laporte avait effectué huit changements, a proposé une opposition plus consistante. Mais les bleus ont échoué à marquer lorsqu’ils dominaient en début de seconde mi-temps. Le capitaine de l’Afrique du Sud et No 8, Warren Whiteley, a déclaré: « Ils nous ont mis sous pression sur les 10 premières minutes, mais nous avons réussi à les faire tourner, ramasser l’intensité et à remettre la pression sur eux (…) C’était tout le caractère, c’est ce que nous avons parlé des dernières trois ou quatre semaines. ». Je suis tout simplement extrêmement fier des garçons, le soutien a été phénoménal. Nous l’apprécions vraiment, nous voulons rendre notre pays fier » a-t-il poursuivi.

Dernier match, et dernière chance pour les Français d’éviter de revenir bredouille, samedi prochain à Johannesburg.