Rugby : l’Afrique du Sud affrontera l’Irlande et de l’Ecosse

Le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby 2023 s’est déroulé, lundi à Paris (France). L’Afrique du Sud, championne en titre, aura fort à faire dès les matchs de poule. Les Springboks, sacrés en 2019 au Japon face à l’Angleterre, ont été placés dans le groupe B en compagnie notamment de l’Irlande et de l’Écosse.

Une autre nation du continent accompagnera les triples champions du monde sud-africains lors de cette Coupe du monde, prévue en France du 8 septembre au 21 octobre 2023. Il s’agira du vainqueur de la Rugby Africa Cup 2021.

Les Springboks n’ont jamais été tirés au sort dans une poule de Coupe du monde de rugby (RWC, Rugby Wold Cup) avec l’Irlande et défendront une fière histoire puisqu’ils n’ont perdu que trois matchs de poule en sept tournois, contre l’Angleterre (2003), le Japon (2015) et la Nouvelle-Zélande (2019). Les Sud-Africains ont été deux fois dans la même poule que l’Écosse, en 1999 et 2015.

Depuis leur première participation en RWC, en 1995, les Springboks ont disputé 43 matchs en RWC, en remportant 36 et en perdant sept. Ce total de victoires, dont trois triomphes en finale de la RWC, donne aux Springboks un pourcentage de victoires impressionnant de 83,72%.

« Nous sommes évidemment enthousiasmés par le tirage au sort aujourd’hui, et bien que la Coupe du monde de rugby en France soit encore dans près de trois ans, il est bon d’avoir un objectif final vers lequel travailler », a déclaré l’entraîneur des Springbok, Jacques Nienaber. « Être dans la même poule que l’Irlande et l’Écosse sera un défi de taille, mais pour gagner le tournoi, vous devez être capable de battre toutes les équipes et le test se fera dans les phases de poule », a-t-il ajouté.

Pour le capitaine des Springboks, Siya Kolisi, qui a participé à l’événement en compagnie de Jacques Nienaber, le tirage au sort annonçait un tournat important. « C’est vraiment excitant de savoir qui seront vos adversaires de poule en RWC pour le tournoi 2023 en France », a déclaré Kolisi.

La composition des groupes

Poule A : France, Nouvelle-Zélande, USA/Canada, Afrique 2, l’Italie

Poule B : Afrique du sud, Irlande, Écosse, Asie-Pacifique 1, Europe 2

Poule C : Pays de Galles, Australie, Fidji, Europe 1, Vainqueur de tournoi de qualification

Poule D : Angleterre, Japon, Argentine, Océanie 1 (Tonga ou Samoa), Amérique 2