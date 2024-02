Romane Dicko s’impose à Bakou et confirme son statut de reine des +78kg

La judokate française d’origine camerounaise Romane Dicko a remporté aujourd’hui la médaille d’or du tournoi de Bakou dans la catégorie des +78kg. En s’imposant en finale face à l’Italienne Asya Tavano, Dicko confirme son statut de leader mondiale. Elle est désormais grande favorite pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Du haut de ses 1m80 et avec ses plus de 100kg de muscles, Dicko est une force de la nature sur le tatami. Sa puissance et son explosivité font d’elle une adversaire redoutable. Elle est capable de terrasser ses adversaires en quelques secondes. La judokate du PSG Judo prend sa revanche sur Asya Tavano, qui l’avait battue lors des championnats du Monde.

Deux semaines après avoir remporté le Paris Grand Slam, Romane Dicko monte à nouveau sur la plus haute marche du podium à Bakou ! Bravo Romane ! #JudoBaku #GoLesBleus #FierdEtreJudoka pic.twitter.com/Wsmr448l2d — France Judo (@francejudo) February 18, 2024

Une ambition olympique

Déjà médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Dicko vise l’or à Paris 2024. Avec sa performance du jour, elle envoie un message fort à ses concurrentes et montre qu’elle est la judokate à battre dans la catégorie des +78kg.

En France et au Cameroun, Romane Dicko est une véritable star. Son palmarès impressionnant et sa personnalité charismatique font d’elle un modèle pour la jeune génération de judokates. Sa victoire à Bakou est une nouvelle ligne sur sa série de victoires.

Romane Dicko est une judokate d’exception qui veut marquer l’histoire de son sport. Avec sa soif de victoire et son talent indéniable, elle est assurément l’une des grandes athlètes à suivre dans les années à venir.