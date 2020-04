Roger ADOM, nouveau Directeur général de GVA Côte d’Ivoire

Roger ADOM est nommé au poste de Directeur général de GVA COTE D’IVOIRE. Il a pris ses fonctions le 16 avril 2020 à la tête de ce nouvel acteur sur le marché des télécommunications ivoirien. En effet, GVA COTE D’IVOIRE a lancé ses opérations commerciales à Abidjan le 13 mars dernier.

Roger ADOM est nommé au poste de Directeur général de GVA COTE D’IVOIRE. Il a pris ses fonctions le 16 avril 2020 à la tête de ce nouvel acteur sur le marché des télécommunications ivoirien. En effet, GVA COTE D’IVOIRE a lancé ses opérations commerciales à Abidjan le 13 mars dernier. Roger ADOM aura pour mission de piloter l’ensemble des équipes techniques et commerciales avec l’objectif d’accélérer le déploiement du réseau en fibre optique jusqu’au domicile (FTTH – Fiber to the Home)ainsi que la commercialisation de CANALBOX, notre offre internet Très Haut Débit à destination dugrand public d’Abidjan.

A PROPOS DE GVA – GROUP VIVENDI AFRICA

GVA, filiale du groupe Vivendi, est un opérateur télécom spécialisé dans la fourniture d’accès internet Très Haut Débit en Afrique. GVA construit son propre réseau en fibre optique et investit à long terme, concrétisant ainsi sa vision en faveur du développement numérique.GVA a lancé ses activités à Libreville (Gabon) en 2017, à Lomé (Togo) en 2018, à Pointe Noire et Brazzaville (République du Congo) en 2019, à Abidjan (Côte d’Ivoire) et Kigali (Rwanda) en mars 2020. Dans chaque ville, GVA a contribué à la création de plusieurs centaines d’emplois locaux ainsi qu’à la professionnalisation des filières d’avenir pour les métiers de l’ingénierie, du numérique et de la distribution.